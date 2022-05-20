Матвиенко сообщила о заморозке почти всех контактов с Европой по парламентской линии

Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Такой жест является нарушением устава ОБСЕ и международного права, сообщила «Известиям» спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Вот, скажем, будет одна из сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Великобритании. По ее уставу и по всем международным документам, они, как принимающая сторона, не имеют права ограничивать участие депутатов любой страны — членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Великобритания отказала в выдаче виз депутатам», — заявила она.

Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят всё чаще.

«Отказ от международного права и переход на правила, кем-то под себя написанные, всё больше проявляется и всё больше разрушает систему и международного права, и всемирной торговли, и вообще всех сфер... Против парламентариев никогда санкции не вводились. Это недопустимо. И здесь они сами получат бумерангом очень-очень сильный ответ», — сказала Матвиенко.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2-6 июля. С учетом отмены ежегодной сессии 2020 года и проведения сессии в 2021-м в смешанном формате из-за пандемии COVID-19, эта сессия станет первым мероприятием за последние два года, которое предусматривает личное участие делегатов.

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