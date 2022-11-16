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В Польше подтвердили отказ выдать визы парламентариям России для участия в ПА ОБСЕ

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Georges Schneider
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МИД Польши 16 ноября подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

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«Решение касается десятка парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября», — цитирует радиостанция RMF FM пресс-секретаря польского МИДа Лукаша Ясину.

Ранее в этот же день первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи.

Также, по словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

В мае спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в июльской ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят все чаще.

Депутат Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой тогда заявил, что отказ Великобритании в выдаче виз членам российской делегации для участия в ПА ОБСЕ делает ее решения для России нелегитимными и ничтожными.

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