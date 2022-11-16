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Парламентариям РФ отказали в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве 24–26 ноября. Об этом 16 ноября сообщил сенатор Владимир Джабаров.

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«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи [Барбары] Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — сказал он на заседании Совета Федерации.

Также, по словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Джабаров констатировал, что имеет место вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающее предоставление государствами — участниками ОБСЕ беспрепятственного доступа всем членам ассамблеи к участию во всех мероприятиях ОБСЕ.

Накануне СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В Минобороны России заявили, что спекуляции о якобы отношении ВС РФ к произошедшему является намеренной провокацией, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

Ранее, в мае, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания приняла решение отказать делегации России в визах для участия в очередной сессии ассамблеи. В посольстве Соединенного Королевства в РФ тогда пояснили, что все представители России находятся под санкциями и не могут въехать на территорию страны.

В июле депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что этими действиями Британия нарушила все правила ОБСЕ. Россия не будет признавать решения, принятые на Парламентской ассамблее без ее участия, подчеркнул он.

Ряд стран ввел новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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