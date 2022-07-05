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Россия не признает принятые без ее участия решения ПА ОБСЕ

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Фото: Global Look Press/Omar Marques/Sopa Images
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Россия не будет признавать решения, принятые на Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ без ее участия. Об этом 5 июля заявил глава российской делегации Петр Толстой.

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«Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», — сказал Толстой «РИА Новости».

В связи с этим решения ПА ОБСЕ для России являются нелигитимными. По словам Толстого, большую часть дискуссии теперь занимают вопросы, касающиеся РФ, а в отсутствие ее делегации в итоговой декларации принимаются политизированные формулировки.

«Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ». На самом деле включение второй пункт предложили поляки — это «Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины», — привел примеры Толстой.

О том, что Великобритания приняла решение отказать делегации России в визах для участия в очередной сессии ассамблеи, 22 июня сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом сенатор высказался против выхода из ПА ОБСЕ. По его словам, участие в работе ассамблеи дает возможность продвижения взглядов и подходов РФ. Кроме того, он указал, что решения ПА ОБСЕ в отсутствии РФ не могут считаться легитимными.

При этом в посольстве Великобритании в Москве объяснили, что визы российской делегации не выдали якобы из-за того, что все представители России находятся под санкциями и не могут въехать на территорию Соединенного Королевства.

19 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят всё чаще.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Бирмингеме 2–6 июля. С учетом отмены ежегодной сессии 2020 года и проведения сессии в 2021-м в смешанном формате из-за пандемии COVID-19 эта сессия станет первым мероприятием за последние два года, которое предусматривает личное участие делегатов.

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