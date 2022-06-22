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Посольство Британии назвало причину отказа в визах российским делегатам в ОБСЕ

Посольство Британии объяснило отказ в визах российским делегатам на ПА ОБСЕ санкциями
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Фото: Global Look Press/Tt/Claudio Bresciani
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Посольство Великобритании в Москве заявило 22 июня, что российской делегации отказали в визах для участия на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) якобы из-за того, что все представители России находятся под санкциями и не могут въехать на территорию Британии.

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«Все члены российской делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», — передает сообщение «РИА Новости».

Ранее во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии. Он указал, что Россия не признает решения сессии ПА ОБСЕ в Британии, где не сможет участвовать.

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, в свою очередь, что отказ Великобритании делает нелегитимными и ничтожными для РФ все резолюции и решения, принятые в отсутствии представителей Москвы.

Толстой подчеркнул, что в таком случае российская сторона оставляет за собой право выхода из организации, которая, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2–6 июля.

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