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СМИ Польши сообщили о двух упавших на территории страны ракетах

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал 15 ноября экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

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Как пишет польское издание eska.pl, по неподтвержденной еще властями информации, до того, как было созвано экстренное заседание, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала в зерносушилку одна-две ракеты. В результате погибли два человека. По мнению издания, это и могло послужить причиной созыва комитета.

Как передает газета Gazeta.pl, Мюллер попросил СМИ Польши «не публиковать неподтвержденную информацию».

«Мы прокомментируем всё после встречи и представления соответствующей информации службами», — отметил он.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков.

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