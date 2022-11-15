Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога звучит уже во всех областях Украины, сообщает 15 ноября украинское издание «Страна.ua».

Также издание пишет о взрывах в Сумской области. Предположительно, это работает система ПВО.

Около получаса назад сообщалось, что воздушная тревога звучит в большей части страны, включая Киев.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Так, накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

Он отметил, что это привело к отключениям электричества по всей стране и проблемам с отоплением, водоснабжением и утилизацией мусора.

7 ноября сообщалось, что в северных и центральных областях Украины наблюдается серьезный дефицит электроэнергии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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