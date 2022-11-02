Ракетный толк: насколько удары ВС РФ снизили военный потенциал Украины

Вооружённые силы России снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру, заявил 1 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Удары последних дней нарушили управление группировками ВФУ и их тыловое обеспечение. Затруднены перевозки военных грузов по железной дороге, а также работа предприятий ВПК Украины. Эксперты отмечают, что снижение пропускной способности железных дорог самым серьезным образом сказалось на маневре резервами, но удары надо продолжать, чтобы не дать Киеву восстановить объекты. В этот день ВС РФ отбили атаки противника на основных стратегических направлениях.

Вооружённые силы РФ эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника, сообщил Сергей Шойгу на селекторном совещании.

— Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан , — подчеркнул он.

По данным министра, за последние две недели в зоне СВО уничтожено свыше 190 иностранных наёмников, 74 танка , 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулемётами. Также за десять дней перехвачено более двухсот реактивных снарядов HIMARS.

1 ноября Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетической системы Украины, сообщили в Минобороны.

— С ущественно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, — сказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, добавили в военном ведомстве.

— Удары по украинской энергетике дали первый ощутимый результат, — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы ещё при СССР. Теперь же им пришлось спешно искать тепловозы, ставить их на линии вместо грузовых электровозов. У них и мощность ниже, и количество их — меньше. В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по «железке» украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы.

Если всё оставить как есть, то рано или поздно дорожную инфраструктуру восстановят, как это уже было после поражения тяговых подстанций, считает Дмитрий Болтенков.

— Ещё больше затруднит военные перевозки повреждение ключевых железнодорожных мостов на Украине, — считает эксперт. — Не обязательно выбирать для этого прочные строения через Днепр. Переходы через меньшие по размеру реки вывести из строя проще, а восстановление их займёт месяцы. Особенно важна такая работа в прифронтовой зоне и на левобережье Днепра. Это способно сильно затруднить функционирование ВФУ.

Итоги мобилизации

Также на селекторном совещании Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тыс. россиян.

— В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек, — уточнил он.

Министр отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов».

— Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу рассказал, как будет проходить осенняя призывная компания, которая стартовала 1 ноября.

— Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут. Подчеркну ещё раз, что все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой, — сказал он.

Всего призыву подлежат 120 тыс. человек. Им предстоит отслужить двенадцать месяцев.

В этот же день Сергей Шойгу по инициативе турецкой стороны провел телефонные переговоры с министром обороны Турции. Продолжилось обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов в рамках «зерновой инициативы».

Су-24

Вооруженные силы 1 ноября продолжили отбивать атаки противника. На купянском направлении ВФУ безуспешно пытались вести наступательные действия батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками. Все атаки отражены. Уничтожено более 150 военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.

На красно-лиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВФУ сорваны попытки перехода противника в атаку. Уничтожено более 30 военнослужащих , четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

На николаево-криворожском направлении пресечены попытки наступления подразделений ВФУ. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили восемь пунктов управления ВФУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, три склада боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и 154 района сосредоточения войск. Истребительная авиация сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе Апостолово Днепропетровской области.

Войска ПВО за сутки сбили девять БПЛА, шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Донецка и баллистическую ракету «Точка-У» в районе Антоновки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС. В течение суток украинской артиллерией было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Стрельба велась из Днепропетровской области.

Подразделения ВФУ подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка в районе АЭС остаётся в норме.

Артиллерия в бою

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время освобождения населенного пункта старший лейтенант Юрий Лапиков в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона поддерживал огнем подразделения мотострелков. В условиях активной контрбатарейной борьбы, которую вел противник, его подчиненные уничтожили пять единиц вражеской военной техники и около 15 боевиков. Действия дивизиона позволили мотострелкам выбить противника из населенного пункта.

Колонна сержанта Константина Дымовского, везущая боеприпасы к полю боя, была атакована противником. Умело маневрируя, Константин смог вывезти машину из зоны обстрела и добраться до опорного пункта.

— Благодаря грамотным и решительным действиям Константина Дымовского подразделения вовремя получили боеприпасы, что помогло разгромить боевиков , — рассказали в Минобороны РФ.

Во время освобождения стратегически важного населенного пункта, подразделению майора Антона Феонова поставили задачу провести артиллерийскую разведку позиций противника и начать корректировать огонь батарей после начала наступления. Наблюдательный пункт артиллерийской группы был обстрелян. Антон получил контузию, но остался на позиции, продолжив корректировать огонь артиллерии.

Благодаря своевременным и точным данным, получаемым от Антона Феонова, ударами российской артиллерии были уничтожены три вражеских танка, два БМП и до 30 боевиков, отметили в военном ведомстве.