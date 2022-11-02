Нескромная помощь: сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины

ЕС пока сдержанно обсуждает возможность включения замороженных российских активов в план для восстановления украинской экономики. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте (ЕП) . Идея создания нового «плана Маршалла» была предложена в конце октября на берлинской конференции по вопросам восстановления Украины. Пока ЕС ориентируется на Всемирный банк, который оценил ущерб в €345 млрд, хотя Киев настаивает на €750 млрд . Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, европейцам предстоит большая работа по согласованию в том числе правовых вопросов. Тем более если в механизм попытаются включить российские активы, заморозку которых Москва неоднократно называла воровством .

В разработке

В конце октября канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен опубликовали статью в газете FAZ о необходимости разработки «плана Маршалла» для Украины . В ней упоминается, что страны G7, ЕС и его члены отдельно на сегодняшний день уже предоставили Киеву более €35 млрд в виде экстренной помощи, чтобы удовлетворить насущные финансовые потребности. Однако, забегая вперед, в Европе решили задуматься, как восстанавливать разрушенную экономику государства, которое претендует на членство в организации (в июне Украина получила статус кандидата).

Нескромная помощь Вид на горящую ТЭЦ в Харькове Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Высокопоставленные авторы статьи подчеркнули, что Всемирный банк оценивает ущерб страны в €350 млрд и в одиночку никто не сможет справиться с такими расходами. Политики предложили сделать это совместными усилиями ЕС, G7 и их партнеров — международных финансовых институтов и ведущих международных организаций.

Предложения со страниц попали на стол для обсуждений уже через пару дней — 25 октября открылась Международная экспертная конференция в Берлине. Олаф Шольц заявил, что ее цель и есть создание «плана Маршалла» XXI века. Его осуществление он назвал задачей целого поколения, отметив, что начинать восстанавливать Украину необходимо уже сейчас, несмотря на продолжающиеся военные действия . «Важно планировать будущее Украины как процветающего и демократического члена ЕС, экспортера зеленой энергии и высокотехнологичной продукции», — добавил немецкий канцлер.

Справка «Известий» План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Официально механизм действовал с апреля 1948-го по декабрь 1951-го. За этот период США предоставили Европе, по разным оценкам, $13–17 млрд. Считается, что план Маршалла создал благоприятные условия для запуска процессов европейской интеграции, формирования общего рынка и последующего образования ЕС. США предлагали также помощь и СССР, но советское руководство от нее отказалось.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил на конференции, что его правительство уже нуждается в немедленном финансировании в размере €17 млрд для покрытия бюджетного дефицита страны. Причем премьер Денис Шмыгаль уточнил, что в эту сумму не входит компенсация ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

1 ноября ЕК сообщила, что ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил «энергооборудование на миллионы евро».

Нескромная помощь Провода линии электропередачи, пострадавшей в результате удара по Николаевской области Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По словам главы Еврокомиссии, ЕС готов финансировать эту страну, выделяя €1,5 млрд в месяц. Таким образом, общая сумма за 2023 год составит около €18 млрд . На форуме также обсуждалось создание единой структуры, которая будет координировать международную помощь. Ожидается, что до конца года может быть создана платформа для этих целей. Урсула фон дер Ляйен предложила основать для этого специальный комиссариат в рамках ЕК .

Тем не менее конкретных решений по новому «плану Маршалла» на конференции принято не было. Этого не предполагал формат встречи. Кроме того, пока объективный подсчет необходимых для восстановления средств невозможен в силу продолжения конфликта. В пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» сказали, что с вопросами о возможности реализации этой идеи следует обращаться к немецким властям. В МИД ФРГ «Известиям» не предоставили комментарий.

Сдержанные планы

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, идея нового «плана Маршалла» прежде всего связана со статусом Украины как кандидата в члены ЕС .

— На ее территории были разрушены важнейшие экономические и инфраструктурные объекты, для восстановления которых потребуются инвестиции. Пока это только идея, реализация и запуск этого механизма еще будут тщательно обсуждаться. Однако, учитывая нынешнюю обстановку и экономические последствия военных действий, этим надо заняться уже сейчас, — добавил собеседник.

Нескромная помощь Поврежденные топливные баки в Купянске Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявил «Известиям», что вступить в силу обсуждаемый план, скорее всего, сможет только после окончания военных действий. Причем это будет предоставлять экономическую угрозу для самого блока , считает он.

— Лидеры ЕС упоминали, что бюджет плана не может быть меньше €345 млрд, но на самом деле окончательная сумма может достигнуть и €1 трлн. Планируется, что участие примут все страны объединения, а ФРГ заплатит не менее одной четверти. Причем Германия будет страной-гарантом в случае дефолта других членов. Вполне вероятно, что следствием этой инициативы будет усиление инфляции в объединении и даже множество дефолтов , — подчеркнул евродепутат.

По его словам, лидеры ЕС также пытаются убедить некоторые страны, не входящие в союз, такие как Норвегия и Швейцария, внести свой вклад. Он добавил, что пока идея только обсуждается и еще не решено, будет блок использовать уже имеющиеся механизмы оказания помощи (Team Europe, European Peace Facility) или создаст что-то отдельное.

Прорабатывается также возможность включения в план замороженных российских активов , на чем настаивает Киев. Тем не менее, как отметил Гуннар Бек, такую возможность в ЕС обсуждают сдержанно.

— Хотя 73 члена ЕП (всего их 705. — Ред.) недавно и призвали выделить $300 млрд из конфискованных российских активов для финансирования украинских вооруженных сил и восстановления страны в обращении к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. В эту сумму входят российские золотовалютные резервы и конфискованные активы в разных странах, — добавил Гуннар Бек.

К слову, Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине отмечала, что «воля к этому присутствует, но с правовой точки зрения это нетривиальная задача».

Нескромная помощь Международная экспертная конференция по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker

Напомним, на сегодняшний момент ЕС в рамках санкционной кампании против РФ заморозил ее активы на €17,5 млрд (такую сумму представители объединения называли в конце октября). К ним относятся как средства на счетах российских бизнесменов, так и имущество. Кроме того, западные страны заблокировали резервы ЦБ РФ почти на $300 млрд (вместе с США и другими партнерами).

В РФ планы ЕС по конфискации называют прямым воровством и нарушением международного права . «Мы будем изыскивать возможности бороться с этим. Хотя надо признать, что тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что поле для маневра здесь весьма ограничено», — сказал в конце октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Идеологический вопрос

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин предполагает, что внедрить замороженные активы РФ в новый «план Маршалла» вряд ли удастся.

— Тут много непростых моментов, связанных со статусом денег и правомерностью их изъятия у России. Скорее не стоит исключать, что сама РФ будет подключена к восстановлению украинской экономики , — уточнил он «Известиям».

Недавно еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что заблокированные €300 млрд резервов РФ нужно оставить в качестве гарантии, пока Москва не начнет помогать с восстановлением Украины.

Впрочем, Николай Топорнин заметил, что разговорами о новом «плане Маршалла» Европа сейчас также пытается и решить идеологическую задачу.



— Пока только ведется разговор, что по аналогии с «планом Маршалла» будет создан план по восстановлению страны. Оценки необходимой финансовой помощи очень разные, и всё это только предстоит обсудить. Тем не менее на Украину как кандидата в члены ЕС, конечно, распространяется привилегированное отношение. И основная цель этих разговоров о плане по восстановлению — вселение украинцам веры в поддержку , — резюмировал эксперт.