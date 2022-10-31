Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов

Турецкая компания, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, собирается через два года завершить строительство завода на Украине. Baykar уже зарегистрировал компанию на территории другой страны и купил землю под производство. В Кремле еще летом дали понять: в случае появления такого предприятия оно автоматически подпадает под демилитаризацию. Почему, несмотря на предупреждение Москвы, турки продолжают настаивать на строительстве, разбирались «Известия».

Амбициозные планы

«Сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы фактически приступим к строительству <…> в течение двух лет мы хотели бы его закончить», — заявил в интервью агентству Reuters глава компании Baykar, специализирующейся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, Халук Байрактар.

Он добавил, что, несмотря на препятствия, стороны планируют выполнить договоренности. «Наш план продвигается вперед», — заявил он. По словам бизнесмена, компания продолжит инвестировать в расширение производства. «Сейчас мы производим 20 единиц в месяц, наша цель на 2023 год — производить минимум 30 единиц в месяц», — пояснил он.

Незадолго до 24 февраля Турция и Украина подписали соглашение о строительстве завода Baykar на территории Украины.

Baykar стал крупным производителем и экспортером оборонной продукции Турции на фоне обострения современных военных конфликтов. Так, Bayraktar TB2 применялись военными в Ираке, Сирии и Ливии против армии генерала Халифы Хафтара, а также Азербайджаном против Армении в войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Беспилотная зона Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of Ukraine

В настоящее время дроны Bayraktar TB2, зона действия которых составляет порядка 150 км, продаются в 24 страны, среди них Азербайджан, Ирак, Катар, Ливия, Польша и Украина. Киев начал закупать эти тактические БПЛА у Турции в начале 2019 года. Преимущество этой модели в том, что ее можно использовать в любое время суток, она оснащена системами лазерного наведения, может нести управляемое вооружение и находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

По сведениям агентства Bloomberg, Украина приобрела у Анкары «больше шести оговоренных ранее боевых беспилотников», заказ еще как минимум на 20 дронов — на стадии разработки.

По словам Халука Байрактара, в 2022 году компания планирует заработать порядка $1 млрд на экспорте, а это почти в два раза больше прошлогоднего показателя. В 2023 году предприятие также ожидает увеличения продаж на 50%. Как пишет Reuters, на компанию Baykar приходится пятая часть всего оборонного экспорта Турецкой Республики.

Беспилотная зона_1 Ударный БПЛА Bayraktar Akıncı на выcтавке Teknofest 2019 в Анкаре Фото: commons.wikimedia.org

Байрактар отметил, что компания будет инвестировать доходы в расширение производства. «Наша производственная мощность с TB2, мы делаем 20 единиц в месяц. На 2023-й наша цель — производить минимум 30 (единиц) в месяц», — сказал он.

Помимо этого компания продолжает разработки. Так, в июле в Турции опробовали новый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akıncı, которому удалось запустить ракету с лазерным наведением на высоте 30 тыс. футов. Также ведутся исследования в области быстрого беспилотного истребителя Kizielma, первый полет которого намечен на 2023 год. Считается, что этот стелс-беспилотник сможет взлетать и приземляться на авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой.

«Также мы инвестируем в космические технологии... Не в хорошо зарекомендовавшие себя сегменты, а в новые области, где могут быть предложены новые инновационные решения», — подытожил турецкий бизнесмен.

Объект демилитаризации

Заявление главы компании о том, что всё же Baykar планирует наладить производство на Украине, было опубликовано вслед за тем, как в СМИ просочилась информация о том, что турецкая сторона отказалась от планов по строительству завода.

В августе этого года Baykar создала украинское подразделение, приобрела земельный участок и начала подготовку к строительству предприятия на территории Украины. Как пояснили в Киеве, на большинстве моделей БПЛ «будут стоять украинские комплектующие».

Заключить договоренности стало возможным после того, как украинские власти одобрили законопроект о ратификации соглашения с Анкарой о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях.

Беспилотная зона БПЛА Bayraktar TB-2, сбитый в районе населенного пункта Святово в ЛНР в ходе спецоперации на Украине Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Кремле прокомментировали планы Турции наладить производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на Украине. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, такое предприятие будет сразу разрушено.

«Факт создания такого объекта, скорее всего, сразу попадет под тему демилитаризации», — предупредил Песков.

Усидеть на двух стульях

Турецкая Республика в настоящее время находится в очень тяжелом положении, пояснил в беседе с «Известиями» доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

— На Анкару оказывается серьезное давление со стороны США, она пытается продемонстрировать Западу, что осуществляет подрыв интересов России на постсоветском пространстве: на Украине, на Южном Кавказе или в Средней Азии. Но при этом Турция демонстрирует Москве самостоятельность, что вызывает уважение в связи с построением полицентричного миропорядка, — пояснил тюрколог.

Эксперт напомнил слова российского лидера о турецком коллеге на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Так, глава российского государства подчеркнул, что у Москвы и Анкары много совпадающих векторов взаимных интересов, а президент Реджеп Тайип Эрдоган никогда не позволит сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран.

Беспилотная зона Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана на саммите СВМДА в Астане Фото: REUTERS

— Турция является для нас надежным экономическим партнером, как сказал президент России Владимир Путин. В этой связи Анкара проводит политику качелей: она мечется между различными центрами силами, пытаясь быть посередине, быть хабом. Однако последнее время ей становится всё сложнее делать это, поскольку попытка усидеть на двух стульях всё больше напоминает не слишком удачный шпагат, — считает политолог.

У Турции было время подумать

Схожую позицию разделяет и научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

— Официально Анкара не ассоциирует себя с компанией Baykar, выпускающей данный тип беспилотников. Власти постоянно повторяют, что это частная компания и государство не имеет к ней отношения. Однако это не совсем так. Предприятие фактически реализует военно-промышленный потенциал Турецкой Республики, продвигает миру инструменты жесткой силы и становится, по сути, визитной карточкой Турции в данной области, — пояснила тюрколог в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, Анкара и Киев постепенно налаживали сотрудничество в разных областях. Страны сотрудничают в экономической, туристической и культурной сферах. Между ними активно развиваются торговые отношения, действует безвизовый режим. Так, Турция закупает у Украины сталь, уголь, железо, продукцию химической промышленности, экспортируя промышленную продукцию, продовольствие и текстиль. На Украине много турецких магазинов, ресторанов и фирм. Помимо этого стороны неоднократно проводили совместные морские учения, украинские военные проходили подготовку в турецких учебных центрах, где они работали с представителями Североатлантического альянса. Не без помощи Анкары Украина добилась статуса особого партнера НАТО.

Беспилотная зона Фото: Global Look Press/ZUMA press/Altan Gocher

— Турция еще задолго до обострения на Украине сделала Киев рынком сбыта своей военной техники, вела разговоры о ведении совместной деятельности, планировала развивать бизнес. И специальная военная операция России совсем не входила в ее планы. Примечательно, что Москва еще летом предупреждала турок о возможных последствиях. В частности, о том, что строительство подобной инфраструктуры на территории Украины немедленно подпадет под демилитаризацию. У Турции было время подумать. Недавно появлялись сообщения, что республика отказалась от идеи по строительству завода, — отметила Сбитнева.

Однако, как подчеркнула эксперт, Халук Байрактар, поддерживающий киевский режим, теперь делает совсем другие заявления.