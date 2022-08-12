Османская империя 2.0: Эрдоган стремится сделать Турцию одним из мировых лидеров

На Западе восприняли в штыки итоги саммита Путина и Эрдогана в Сочи. Активное сотрудничество Москвы и Анкары вызывает беспокойство стран ЕС и США. Налицо стремительный отход Турции от прозападной политики, однако причина не в стремлении сблизиться с Россией. Турция хочет сама выбирать себе партнеров. К тому же в последнее время стране стало тесно в рамках регионального лидерства, республика стремится войти в число мировых лидеров. Подробности — в материале «Известий».

«Оппортунисты» из Анкары

После саммита Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи на Западе обеспокоились углубляющимся сотрудничеством Москвы и Анкары, написала газета The Financial Times со ссылкой на шесть высокопоставленных источников. Наибольшую тревогу США и Евросоюза вызывают заявления лидеров о более тесном взаимодействии в сфере экономики и торговли.

Страны решили перейти на торговлю в рублях, обсудили использование карты «Мир» в Турции, а также достигли других договоренностей. Анкара послала Западу четкий сигнал: она больше не оглядывается на Вашингтон, а ведет самостоятельную политику.

Позицию Анкары за сотрудничество с Россией в публикации назвали оппортунистской. Западные СМИ стали писать о возможных санкциях против Турции, «если она будет помогать РФ обходить ограничительные меры, введенные против нее Западом». Хотя впоследствии всё же отвергли такой сценарий развития событий, усомнившись в возможности его реализовать. Турция давно и прочно интегрирована в западную финансовую систему, а бренды от Coca-Cola до Bosch и BP приносят странам Евросоюза и США большую прибыль.

Османская империя 2.0 Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

Прагматичный подход

После того как США и ЕС ввели жесткие санкции против России на фоне СВО, Турция продолжила следовать прагматичной политике в отношении Москвы. Она стала единственным государством Североатлантического альянса, которое не присоединилось к антироссийским санкциям.

Анкара наращивает сотрудничество с Москвой, ждет российских туристов на своих курортах, не закрывает воздушное пространство для гражданской авиации.

Страна ведет сбалансированную политику, на это влияют и тесные экономические связи, и большие проекты, работающие не первый год, такие как «Турецкий поток» и атомная электростанция «Аккую», которую запустят в следующем году.

Наращивание влияния в подбрюшье России

Впрочем, это обстоятельство не мешает стране наращивать свое политическое влияние в разных регионах мира. Так, Турция не жалеет денег на различные культурные проекты, продвигающие идеи единства тюрков и мусульман в возрожденной Османской империи. В частности, в странах бывшего СССР.

Анкара признала независимость молодых национальных республик сразу после распада Советского Союза — Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Турция поняла, что это ее шанс укрепить влияние в регионах, населенных тюрками. Действовать решила при помощи «мягкой силы». В результате одна культурно-образовательная организация появлялась вслед за другой: Агентство сотрудничества и развития тюрок (TIKA), Международная организация изучения тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и центры культуры Института имени Юнуса Эмре.

Османская империя 2.0 Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Altan Gocher

Все они вкладывали деньги в гуманитарные проекты. В результате строились детские сады, школы, мечети, культурные центры, появлялись протурецкие религиозные организации, запускались программы по обмену студентов и предоставлению грантов на обучение. Впрочем, впоследствии Анкаре всё же пришлось сбавить обороты — Москве, следящей за происходящим в бывших республиках, не понравилась столь дерзкая политика Турции, действовавшей сразу по трем направлениям: в странах, бывших частью Османской империи, в государствах с мусульманским или тюркоязычным населением.

Особенно сильно беспокоит Москву взаимодействие Анкары и Киева. Турция и Украина нашли много общего после присоединения Крыма к России. Так, Анкара поддерживает позицию Киева относительно статуса полуострова, продвигает в стране свои культурные и экономические проекты. В 2020 году Турция стала лидером по объему инвестиций в Украину — около $3 млрд.

Помимо этого Анкара продолжает накачивать страну оружием собственного производства. Так, Киев закупает у Анкары беспилотники Bayraktar. Недавно стало известно, что к 2023 году турки планируют построить на Украине завод по производству беспилотников. В России в ответ заявили, что тогда он «попадет под демилитаризацию».

Действовала на территории Украины и турецкая «мягкая сила»: TIKA восстанавливала дома престарелых и обучала военных корреспондентов, а центры культуры Института имени Юнуса Эмре вели активную работу с иностранными студентами, предоставляя им государственные стипендии на обучение в турецких вузах и организуя «Летние школы турецкого языка».

«У нас хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Мы не можем отказываться ни от тех, ни от других», — отвечал на упреки в сторону Анкары представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Османская империя 2.0 Президент Турции Тайип Эрдоган (в центре) во время российско-украинских переговоров в Стамбуле Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

С 2020 года Турция стала претендовать на роль третейского судьи в российско-украинских отношениях. Она призывала Запад учитывать озабоченности Москвы в сфере безопасности и при этом открыто защищала территориальную целостность Киева, вооружала ВСУ и даже проводила совместные учения с украинскими военными. В настоящее время Эрдоган называет свою позицию «активным нейтралитетом»: поддерживает связи с обеими сторонами, при этом открыто не выражает симпатии ни одной из них.

Стремление Турции играть ведущую роль в переговорах обусловлено желанием подчеркнуть свою геополитическую субъектность и приобрести авторитет в глазах союзников по НАТО.

«Одна страна — два государства»

В отношении Азербайджана Турция проводит политику по модели «одна страна — два государства». Так, Анкара полностью встала на сторону Баку в нагорнокарабахском конфликте, оказывая активную поддержку в военно-технической сфере. Азербайджан играет ключевую роль для Анкары, становясь мостом для расширения турецкой экспансии на Кавказ и в Среднюю Азию.

С азиатскими государствами Анкара политику по модели «одна нация — два государства» проводить не рискует. В этих странах к идеям пантюркизма отнеслись довольно прохладно. Однако Казахстан, например, договорился обмениваться с Турцией разведывательной военной информацией, к тому же Анкара занимает пятое место в списке экономических партнеров страны.

На Кавказе Турция активно реализует крупные инфраструктурные проекты. Еще в середине 90-х по инициативе Анкары проложили железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс в обход путей, существующих еще со времен СССР. Помимо этого турки делают большую ставку на сотрудничество с Грузией. Главный интерес для Анкары представляет Аджария, в которой живет довольная большая доля мусульман, зачастую выходцев из Турции.

В Молдавии на деньги турок также строят школы, детские сады, реконструировали единственный порт страны на Черном море — Джурджулешты. По данным на 2020 год, капитал турецких компаний в стране превысил €300 млн. Особенно сильно влияние Анкары чувствуется в Гагаузии — регионе, где проживает тюркоязычное и одновременно православное население.

Таким образом, у Анкары может получиться вырастить поколение, которое будет добровольно считаться с ее мнением. В частности, это касается стран, традиционно находившихся в орбите российского влияния.

Интерес к африканскому континенту

Интересы Анкары не ограничиваются территорией постсоветского пространства или Ближним Востоком. В последнее время Турция, следуя примеру России и Китая, активно налаживает сотрудничество со странами Африки.

В 1998 году в Турции стартовал так называемый проект «по открытию Африки». В 2005 году страна стала членом-наблюдателем Африканского союза, а через три года — его стратегическим партнером. Еще через пять лет страны запустили проект «Африканское партнерство». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно посещает разные африканские страны, явно демонстрируя интерес к континенту.

После визитов звучат заявления об углублении политических и экономических отношений, сотрудничества в военной области, а также продаже большого количества турецкого оружия, в частности беспилотников и бронетехники.

На днях Эрдоган провел переговоры с коллегой из Сомали, обратил внимание доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. По его словам, Турция давно проявляет интерес к Восточной Африке в целом и Сомали в частности.

Османская империя 2.0 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI

— Там функционирует посольство страны, в Сомали располагается первая зарубежная военная база Турции, «Турецкие авиалинии» осуществляют регулярное авиасообщение между Стамбулом и Могадишо, а гуманитарные и другие организации бесперебойно снабжают Сомали продовольствием и возводят там инфраструктурные сооружения. С недавних пор это восточноафриканское государство стало особенно интересно Турции в свете развития ее космической деятельности: Сомали рассматривается в качестве одной из площадок для строительства первого турецкого космодрома, — перечисляет тюрколог.

В разговоре с «Известиями» он добавил, что помимо этого Анкара в последнее время строит «коридоры» и приближается к стратегическому «нефтяному узлу» — Аденскому заливу.

— Коридора по транспортировке нефти монархий Персидского залива в сторону Европы у Турции еще нет. А вот если в Сомали вдруг случайно возникнет турецкий порт, то и такая возможность появится, — пояснил эксперт.

Стратегическое партнерство в Латинской Америке

Турция в последнее время активизировала связи с регионами, которым раньше уделяла меньше времени. Так, Эрдоган также стремится в рамках многовекторной внешней политики расширить сотрудничество со странами Латинской Америки. Две ведущие латиноамериканские страны — Бразилия и Мексика — создали стратегическое партнерство с Турцией.

Анкара и Бразилиа со второй половины 2010-х годов активно развивают сотрудничество, что позволило существенно нарастить товарооборот, отмечает в беседе с «Известиями» кандидат исторических наук, эксперт РСМД Александр Корольков.

— Особенно после 2016 года. За последние семь лет товарооборот увеличился более чем вдвое, составив $4,4 млрд в 2021 году (для сравнения, у России с Бразилией — 7,2 млрд, но на 50% это поставки из России сильно подорожавших удобрений). Торговля довольно сбалансированная с небольшим положительным сальдо для Бразилии. Латиноамериканская страна поставляет в основном сою, хлопок, целлюлозу, железную руду и концентраты, а Турция — продукцию металлургической промышленности, автозапчасти, двигатели и множество промышленных товаров, — пояснил политолог.

Османская империя 2.0 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Бразилии Карлос Франса во время встречи Фото: МИД Турции

Он добавил, что во время визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Бразилию в апреле этого года стороны заявили о планах довести товарооборот до $10 млрд.

— Турция поддерживает стремление Бразилии стать членом Организации экономического сотрудничества и развития, что крайне важно для латиноамериканской стороны. Обе страны говорят о необходимости реформы Совбеза ООН за счет введения в его состав новых членов и пересмотра права вето постоянных членов СБ. И Анкара, и Бразилиа заняли достаточно прагматичную позицию в отношении конфликта на Украине. Они формально осуждают действия Москвы, но выступают за переговоры и против политики санкций, — пояснил эксперт.

Возвращение былого величия

— Происходящие в мире события обуславливают коренную трансформацию системы международных отношений и вместе с тем ускоренное формирование полицентричности, где каждое государство регионального и надрегионального порядка старается занять свое место под солнцем. Современная Турция — одна из тех стран, которые хотят использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Внешняя политика Анкары уже долгое время базируется на идеологии неоосманизма — возвращения Турции былого величия и авторитета на международной арене. Но помимо этого республика видит себя еще многофункциональным хабом и своеобразным центром притяжения: энергетическим, экономическим, дипломатическим, — пояснила в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

По ее словам, в отношениях с Россией в условиях западных санкций Турция видит себя неким мостом между Москвой и остальным миром. Об этом не раз заявляли официальные представители страны.

Османская империя 2.0 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

— Для успешного функционирования в роли хаба Турция выстраивает разнообразные коридоры влияния. Наиболее масштабным в этом плане считается путь по маршруту Европа – Китай. В последнее время Анкара стремится приблизиться к Пекину, выражая крайнюю заинтересованность в проекте «Один пояс — один путь» и расширении сотрудничества во многих сферах в целом. Новая геостратегическая реальность выглядит для Турции так: она видит себя в центре региональных и мировых процессов и никак иначе. А во главе любой ее политики прежде всего стоят национальные интересы, — пояснила тюрколог.

Она отметила, что Турецкая Республика всё больше отдаляется от Запада, отдавая предпочтение восточным партнерам. Так, сотрудничество активно расширяется со странами Востока, причем во всех сферах. Речь идет о Саудовской Аравии, Иране и других государствах.

— Недавно Анкара изъявила желание присоединиться к БРИКС. В ходе последней встречи с Владимиром Путиным Эрдоган фактически получил приглашение на вступление в ШОС. Сейчас на наших глазах формируется новая картина мира, уже понятно, что акценты в ней семимильными шагами смещаются с Запада на Восток, в частности на Турцию. В ближайшее время эта тенденция сохранится с высокой долей вероятности, — считает политолог.

У Турции в проведении внешней политики можно выделить две составляющие успеха, отмечает востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Первое — у Анкары есть свои национальные интересы, и она им следует, а также, что важно в современном мире, она ими не жертвует в отличие от многих других стран НАТО. То, что творит Европа, то, как она себе вредит не без давления со стороны США, — это что-то невероятное. Эрдоган ищет любую возможность, чтобы расширить свое влияние и отстаивать национальные интересы страны. Делает это последовательно, без спешки. Если появляется возможность — Анкара ее не упускает. Второе — у Турции есть идеология. Имею в виду некую систему ценностей, за счет которых Турции удается распространить свое влияние в мире. В первую очередь я бы здесь выделил панисламизм. Это теснейшее сотрудничество с «Братьями-мусульманами» (организацией, запрещенной в России и по всему миру): это и Тунис, и Марокко, и Палестина, Египет, Сирия. Ставка на политический ислам позволяет туркам упрочить позиции в разных уголках мира, — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».

Османская империя 2.0 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tunahan Turhan

В добавление к этому Турция примеряет на себя роль лидера исламского мира, одной из ведущих сил в палестино-израильском урегулировании, добавил специалист.

— У Турции великолепный информационный базис, на котором она строит свою политику в Средней Азии и в некоторых регионах России. К тому же идея пантюркизма у турок не столь масштабна, как идея американской демократии, но и при этом не столь плоха. Американцы сформировали некий продукт, который население во всем мире воспринимает как желаемое. Турки сделали аналогичную вещь, только в меньших масштабах. Это привлекает людей в различных государствах. Анкара смогла сформировать некий информационный посыл, который для многих выглядит привлекательным, — пояснил Онтиков.

Упрочить свои позиции в мире Турции помогает и «мягкая сила», основанная на пантюркизме. Анкара постепенно выходит за пределы своего региона.