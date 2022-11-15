Воздушная тревога объявлена в Киеве

Воздушная тревога объявлена днем 15 ноября в украинской столице. Об этом сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Воздушная тревога в большей части Украины, включая Киев», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 15 ноября взрывы слышались в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Днем ранее сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Отмечается, что на начало ноября было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».