В городе Никополе Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

Взрывы были слышны в городе Никополе Днепропетровской области Украины. Об этом 15 ноября сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области», — сказано в сообщении без каких-либо уточнений.

Днем ранее, 14 ноября, это же издание сообщало об объявленной в Харьковской области воздушной тревоге и звуках взрывов. К вечеру стало известно о воздушной тревоге в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Утром того же дня звучали сирены тревоги в Днепропетровской и Харьковской областях.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины.

Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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