Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области объявлена воздушная тревога, слышны взрывы. Об этом 14 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Никакие подробности в сообщении не приводятся.

В этот же день вечером сообщалось о воздушной тревоге в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Утром также прозвучали сирены тревоги в Днепропетровской и Харьковской областях.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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