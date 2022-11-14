Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 14 ноября. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе по оповещению.

Сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Днем ранее воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Первые сигналы начали поступать из Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

На начало ноября было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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