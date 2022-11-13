По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает 13 ноября «Страна.ua».

Известно, что первые сигналы начали поступать из Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей, а позднее распространились на всю страну. По данным журналистов, объявление воздушной тревоги может быть связано со взлетом МиГ-31 на территории Белоруссии.

Ранее 13 ноября сообщалось о том, что воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Подробности не приводились.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Отмечается, что на начало ноября было повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе.

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