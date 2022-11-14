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Украина попросила у Австралии уголь и генераторы из-за энергокризиса

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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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Украина из-за сложившейся в стране ситуации с энергетической инфраструктурой обратилась к Австралии с просьбой рассмотреть возможность поставок угля, генераторов и трансформаторов. Об этом сообщил 14 ноября телеканал ABC.

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По данным телеканала, с таким запросом обратился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

Также телеканал указал, ссылаясь на слова посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, что «гуманитарная ситуация на Украине стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

«Это привело к отключениям электричества по всей Украине и большим проблемам с отоплением, водоснабжением и утилизацией мусора», — отметил украинский посол.

7 ноября сообщалось, что в северных и центральных областях Украины наблюдается серьезный дефицит электроэнергии.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что в Киеве планируют эвакуировать 3 млн человек в случае полного отключения света. Издание уточняет, что план эвакуации всего населения разрабатывается властями на фоне того, что при полном отключении электроэнергии город не сможет оказывать населению основные услуги.

До этого, 31 октября, исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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