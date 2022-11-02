Варшавская стена: Польша строит забор на границе с Россией

В первых числах ноября власти Польши заявили, что начали строить забор на границе с Россией, в Калининградской области. Ранее в Варшаве потребовали от Москвы репараций. Какие еще ограничения против россиян появились в Польше в 2022 году — в материале «Известий».

Где находится граница Польши и России

Россия граничит с Польшей в Калининградской области, протяженность границы — 204 км. Она начинается на юге Виштынецкого озера, где соседствуют Россия, Литва и Польша, и тянется на запад до города Мамоново. Далее граница проходит через Калининградский залив и Балтийскую косу. В нынешнем виде граница существует с 1945 года. Как пояснил министр обороны страны Мариуш Блащак, строительство ограждения связано с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

Напомним, с 19 сентября 2022 года власти Польши официально запретили въезд россиян в страну по любой действующей шенгенской визе. С аналогичными мерами выступили страны Прибалтики. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал данное решение бездумной, крайне русофобской политикой. По мнению сенатора, у России есть более глобальные задачи, чем «заниматься сведением счетов с этими прибалтийскими карликами», а отсутствие туристов из России принесет им лишь убытки.

Какой будет стена между Польшей и Россией

На 2 ноября известно, что к работам на будущей границе Польши и России приступили саперы. Как пояснил глава минобороны Блащак, вначале будет создано временное заграждение из трех рядов колючей проволоки высотой в 2,5 м. Ширина будущей стены составит не менее 3 м, а для животных с польской стороны обустроят дополнительную защиту. Другие подробности пока не сообщаются, но известно, что при строительстве будут опираться на опыт возведения стены между Польшей и Белоруссией.

Заграждение на польско-белорусской границе достроили к 1 октября — на три месяца позже запланированного. Стена высотой 5,5 м и длиной 186 км обошлась польскому бюджету минимум в $160 млн. К строительству приступили 25 января, для возведения барьера использовали 49 тыс. т стали, а в забор внедрили 2,5 тыс. камер наблюдения. Стену оборудовали 22 калитками, чтобы упростить миграцию животных. По словам представителя польских спецслужб Станислава Зарина, сегодня это самая защищенная граница в Европе. Он заверил, что незаконный въезд в Польшу отныне полностью заблокирован.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал делом Польши решение Варшавы начать строительство забора на границе с Калининградской областью.

Какие территории Украины могут интересовать Польшу

При этом границу с Украиной в Польше предлагают полностью ликвидировать. Идею высказал президент Польши Анджей Дуда, однако в обеих странах к его словам отнеслись неоднозначно. Одни считают, что речь идет о возможном вступлении Киева в Евросоюз и НАТО, другие говорят о растущих аппетитах Варшавы.

Например, бывший депутат Верховный рады Украины Илья Кива посчитал, что это неприкрытый намек на присоединение украинских территорий к польским. «Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

О возможном разделе Украины заявляют и в самой Польше. Так, 30 октября газета Dziennik Polityczny выпустила статью о дальнейшей судьбе Украины с картой оставшейся территории страны после ее раздела Польшей, Румынией и Венгрией. В статье говорится, что Польше раньше всех приготовилась к плану по разделу Украины и уже обладает там особыми правами.

Пока что, по мнению автора, Варшава ждет подходящего момента, чтобы приступить к решительным действиям. Реализовывать планы по возрождению Речи Посполитой в границах исторических земель она начнет, после того как Россия восстановит свои исторические границы.

Какие выплаты требует Польша от России

Строительство забора — не единственный казус в современных отношениях Польши и России. На прошлой неделе Варшава заявила о намерении потребовать у Москвы возмещения ущерба за годы войны. Сумма требуемых репараций пока не озвучена. «Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов», — указано в сообщении ведомства.

В России подобные планы назвали вымогательством, а сенатор Андрей Климов заявил, что «дырка от бублика — это максимум», на что может рассчитывать Варшава.