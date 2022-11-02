В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «делом Польши» решение начать строительство забора на границе с Калининградской областью России.

О строительстве заграждения ранее в среду рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, это решение было принято с целью «усиления меры безопасности» страны.

Известно, что высота забора будет составлять 2,5 м, а ширина — 3 м. Он будет состоять из трех рядов колючей проволоки. Также на польской стороне будет установлен забор для защиты животных.

Новость дополняется.