Польша начала строительство забора на границе с Россией
Польша начала строительство ограждения на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил 2 ноября министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«Я принял решение принять меры по усилению безопасности на границе с Калининградской областью. Сегодня начнутся работы саперов», — цитирует его польское издание Gazeta.pl.
Блащак пояснил, что решение о строительстве ограждения связано с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки.
Он рассказал, что высота забора будет составлять 2,5 м, а ширина — 3 м. Забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки. Министр указал, что на польской стороне будет установлен забор для защиты животных.
«Мы предприняли шаги, чтобы забор был построен как можно скорее. Будет задействовано столько специалистов, сколько потребуется», — добавил он.
О планах Польши построить забор на границе с РФ стало известно еще 17 февраля. Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что планы Варшавы — «полный бред». Он также указал, что на границе существует миграция животных, которые ходили через границу столетиями. Это, по его словам, повлияет на природу.
В сентябре стало известно, что в Финляндии планируют построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией. По его словам, власти страны своим следованием антироссийскому курсу и так отгородились от Москвы в плане двусторонних отношений, поэтому возведение ограждения ситуацию не изменит.