В Госдуме назвали абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 13 октября в беседе с «Известиями» назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией.

Накануне телеканал MTV сообщил, что глава правительства Финляндии Санна Марин хочет получить широкую парламентскую поддержку для строительства забора на границе с РФ.

Белик заявил, что Финляндия своим следованием антироссийскому курсу и так отгородилась от РФ в плане двусторонних отношений, поэтому возведение забора ситуацию не изменит.

«Это абсурдное решение. Власти этой страны намеренно обостряют отношения с Россией, при этом Финляндия не считает эскалацией решение идти одним путем с НАТО. Свой нейтралитет она променяла на недружественную позицию», — отметил он.

Депутат добавил, что если Москва поймет, что политика Финляндии затрагивает интересы РФ, то «на это будет дан соответствующий ответ».

11 октября президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что сейчас не время разговаривать с Россией. По словам политика, он не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, и будет готов к этому, «если в поле зрения появится что-то хорошее».

26 сентября стало известно, что в Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км. Срок службы такой конструкции может достигать 50 лет.

30 сентября с полуночи Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.