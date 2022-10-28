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Польша намерена потребовать у РФ возмещение ущерба за годы войны

МИД Польши заявил о планах потребовать от России выплаты репараций за годы Второй мировой войны
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Фото: Getty Images/EyeEm/Artur Domanski
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В Польше собрались подсчитать и потребовать от России возместить ущерб и военные потери, которые понесла страна якобы от действий СССР в годы Второй мировой войны. О таких планах заявило 28 октября польское министерство иностранных дел.

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«Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов», — указано в сообщении ведомства.

До этого, 6 октября, депутат Госдумы Евгений Федоров указал, что на Россию не распространяется право по выплатам репараций по итогам Второй мировой войны. Депутат добавил, существует общее правило, по которому тот, кто участвовал в агрессивной войне и проиграл в ней, тот и выплачивает репарации. Советский Союз же — страна-победитель, и на него правило выплаты репараций не распространяется вообще.

Тогда же директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России за понесенный во время Второй мировой войны ущерб лежат в области политических фантазий.

Таким образом в России отреагировали на новость о том, что президент Польши Анджей Дуда 15 сентября одобрил идею обязать Москву выплатить Варшаве репарации. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал предложение Дуды по репарациям. По его словам, подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

До этого, 4 сентября, стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.

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