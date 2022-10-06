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В Госдуме отвергли право Польши на получение репараций от России

Депутат Федоров отверг право Польши на получение репараций от России по итогам Второй мировой войны
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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На Россию не распространяется право по выплатам репараций по итогам Второй мировой войны. Об этом 6 октября заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

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Таким образом он отреагировал на новость о том, что президент Польши Анджей Дуда одобрил идею обязать Москву выплатить Варшаве репарации. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

«Существует общее правило, по которому тот, кто участвовал в агрессивной войне, кто проиграл, тот и выплачивает репарации. Понятно, что по итогам Второй мировой войны, проигравшая сторона — это Германия. Она обязана выплачивать репарации. Поэтому Польша ставит перед ней вопрос о репарациях», — сказал Федоров в беседе с «Думой ТВ».

Депутат добавил, что Советский союз — страна-победитель, на него правило выплаты репараций не распространяется вообще.

«На правопреемницу Советского союза Россию — тем более это правило не распространяется. Так устроено международное право», — пояснил он.

Ранее в этот день директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России за понесенный во время Второй мировой войны ущерб лежат в области политических фантазий.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал предложение Дуды по репарациям. По его словам, подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

До этого, 4 сентября, стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.

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