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МИД России ответил на претензии Польши с требованием репараций

Директор департамента МИД РФ Тяпкин назвал требования Польши о выплате репараций фантазией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Претензии Польши к России за понесенный во время Второй мировой войны ущерб лежат в области политических фантазий. Об этом 6 октября заявил директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин.

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«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — сказал он «РИА Новости».

Дипломат также отметил, что если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши не существовало бы как государства, а миллионы поляков были бы истреблены или загнаны в рабство.

Тяпкин добавил, что польские власти нередко решают свои внутриполитические проблемы с помощью «исторического ревизионизма».

Ранее, 15 сентября, президент Польши Анджей Дуда одобрил идею обязать Москву выплатить Варшаве репарации. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Дуды о репарациях. По его словам, подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.

До этого, 4 сентября, стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.

О повторных намерениях Варшавы потребовать около $1,3 трлн с Германии в качестве компенсации за разрушения и жертвы в ходе Второй мировой войны стало известно 1 сентября. При этом сумма в конечном отчете почти вдвое меньше — более $850 млрд.

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