В Совфеде пообещали Польше дырку от бублика вместо репараций за годы войны

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов в пятницу, 28 октября, в беседе с «Известиями» прокомментировал планы польского руководства подсчитать и потребовать от России возместить ущерб и военные потери, которые понесла страна якобы от действий СССР в годы Второй мировой войны.

«Дырка от бублика — это максимум, на что они могут рассчитывать. И в правовом смысле слова, и по существу», — сказал политик.

О планах Варшавы ранее в этот день сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

До этого, 6 октября, депутат Госдумы Евгений Федоров указал, что на Россию не распространяется право по выплатам репараций по итогам Второй мировой войны. Депутат добавил, что существует общее правило, по которому тот, кто участвовал в агрессивной войне и проиграл в ней, и выплачивает репарации. Советский Союз же — страна-победитель, и на него правило выплаты репараций не распространяется.

Тогда же директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России за понесенный во время Второй мировой войны ущерб лежат в области политических фантазий.

Таким образом в России отреагировали на новость о том, что президент Польши Анджей Дуда 15 сентября одобрил идею обязать Москву выплатить Варшаве репарации. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

16 сентября «Известия» опубликовали документ от 1956 года, в котором заместитель начальника военно-научного управления Генерального штаба Советской армии Александр Покровский привел данные о суммах, потраченных Советским Союзом на вооружение и обеспечение Польши во время Второй мировой войны. Согласно документу, всего на военную технику, боеприпасы и восстановление Польши ушло 26 млн 720 тыс. рублей.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал предложение Дуды по репарациям. По его словам, подобные идеи только вредят престижу страны и существенно осложняют контакты не только с Россией, но и с польскими союзниками.