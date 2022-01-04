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В Польше рассказали о строительстве стены на границе с Белоруссией

Польша построит на границе с Белоруссией стену из стали длиной 186 км
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Пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 4 января, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик, слова которого цитирует издание Wiadomosci.

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«Сегодня Пограничная служба подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — сказал Вонсик.

Строительство будет завершено в конце июня 2022 года, отметил он. Длина стены составит 186 км.

Заграждение будут строить одновременно на четырех участках, рассказала заместитель главного коменданта Погранслужбы Виолета Гожковская, дополнив информацию, которую озвучил Вонсик.

Для сооружения стены используется сталь. Также предусмотрены 22 калитки, которые сделают возможной миграцию животных, сообщила она.

При этом Вонсик напомнил, что 15 ноября польское министерство внутренних дел сообщало об одобрении плана по строительству стены на границе с Белоруссией.

В тот же день глава МВД Польши Мариуш Каминьский напомнил, что в начале ноября в стране был принят закон, который предписывает заменить стену из колючей проволоки на границе на капитальное заграждение. Стену оснастят тепловизорами, видеокамерами и датчиками движения, добавил министр.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза (ЕС).

Вместе с тем к 19 ноября количество попыток прорыва польской границы со стороны беженцев уменьшилось, многие из них предпочли поселиться в логистическом центре «Брузги», который был создан белорусскими властями. В центре работает обмен валют и даже ведется вакцинация от COVID-19. Гуманитарную помощь беженцам оказывает белорусский Красный Крест.

Европейские политики обвиняли власти Белоруссии в дестабилизации ситуации на границе. 2 декабря Совет ЕС принял пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. В санкционный список попали, в частности, белорусская компания по производству азотных соединений и удобрений «Гродно Азот», нефтехимическая компания «Белоруснефть», компания «Белшина», а также турагентства «Оскартур» и «Центркурорт».

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