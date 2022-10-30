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В Польше раскрыли план «европейских гиен» по разделу Украины

Dziennik Polityczny опубликовала карту раздела Украины Польшей и следующими за ней Румынией и Венгрией
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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«Европейские гиены уже начали делить падаль» — под таким заголовком польское издание Dziennik Polityczny выпустило статью о дальнейшей судьбе Украины, сопроводив картой оставшейся территории страны после ее раздела Польшей и следующими за ней Румынией и Венгрией.

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В статье, написанной Мареком Галасем отмечается, что после спецоперации Москвы по защите Донбасса с Россией останутся юго-восточные русскоязычные регионы Украины.

«Судьба остальных регионов мало кого волнует. Россия не захочет выходить за рамки своего плана <...>, закроет глаза на дальнейшее манипулирование остальной территорией Украины, то есть ее западной и южной частями, многие территории которых являются историческими землями других государств. И эти государства не намерены об этих землях забывать», — указывается в публикации.

Отмечается, что к реализации плана по разделу Украины раньше других европейских «претендентов» приготовилась Польша, которая, к слову, уже обладает там особыми правами.

«С начала спецоперации [президент Польши Анджей] Дуда неоднократно ездил к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Похоже, именно тогда начали формулироваться условия и приниматься исторические решения, о которых мы скоро узнаем. План по возрождению Речи Посполитой в границах исторических земель, по-видимому, приобрел реальные очертания еще до начала российской спецоперации», — считает автор.

Сейчас же, по мнению издания, Варшава находится в состоянии ожидания, когда может «приступить к решительным действиям». Отмечается, что после того, как Россия восстановит свои исторические границы, Польша и начнет реализовывать свой план. Оперируя тем, что «РФ станет на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО», Польша введет на территорию Западной Украины свою армию под видом миротворческого контингента. После этого под любым предлогом польская партия «Право и справедливость» уже может провести референдум о присоединении к стране западных территорий Украины.

«На фоне таких масштабных и значимых событий граничащие с Украиной государства также получат свою долю исторических земель (а может и немного больше)», — пишет издание.

По прогнозам Dziennik polityczny, к тому времени финансирование украинской армии со стороны Европы уже прекратится. Само украинское правительство после поражения ВСУ пустится в бега за границу. Им на смену придет новая власть, которая «будет соблюдать нейтралитет по отношению к НАТО и ЕС».

«Ничего неожиданного или нового, просто тщательно подготовленная и разыгранная геополитическая партия европейских гиен», — заключило издание.

Накануне издание Modern Diplomacy сообщило, что правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине.

9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад уже «поделил Украину на части».

В марте бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива представил карту раздела страны, которую показал польский телеканал TVP1. На изображении в состав Польши входят украинские Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области. Румыния «присоединила» к себе Черновицкую область, а Венгрия — Закарпатье. Украиной остается только центральная и северная части в ее нынешнем составе.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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