Лукашенко заявил о планах Запада поделить Украину на части

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 9 мая, что Запад уже «поделил Украину на части».

«Я думаю, Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе. И вы их знаете», — заявил белорусский президент на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы.

Лукашенко также призвал сам Запад перестать развивать нацизм на Украине, так как в будущем им же самим и придется с ним бороться.

«Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм на Украине, они завтра будут бороться против него, потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня они герои, из них делают героев, а завтра их будут уничтожать, потому что нацизм Европе не нужен», — продолжил Лукашенко.

4 мая секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса.

28 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

26 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Комментируя эти слова, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Запад открыто заявил о своей цели — «то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию». По его мнению, «война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».