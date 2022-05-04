На Украине упрекнули Венгрию в намерении захватить часть территории страны

Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Об этом в среду, 4 мая, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Она (Венгрия — Ред.) почему-то считала, что что может забрать часть своей территории», — рассказал Данилов в эфире телемарафона «UAразом».

Данилов подчеркнул, что Венгрии стоит ожидать последствий после урегулирования кризиса вокруг Украины за планы, которые она якобы вынашивала.

28 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. СВР 29 апреля прокомментировала слова Нарышкина, отметив, что его заявление основано на разведывательных данных из нескольких источников.

26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся, с учетом того что появились Донецкая и Луганская народные республики.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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