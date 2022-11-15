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Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в российском Министерстве обороны.

Ведомство также опровергло сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, касательно принадлежности ракет России.

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Ранее этим же днем, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Тогда же на протяжении всего дня украинские СМИ сообщали о прогремевших взрывах и прозвучавшей воздушной тревоге на территории всего государства. Сирены и хлопки были слышны в Киеве и Киевской области, Кривом Роге, Житомире, Харькове, Ровно и Хмельницком.

По итогу на Украине были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах. Также зафиксированы значительные перебои с подключением к интернету, сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов для экономии электроэнергии. Экстренное отключение света было введено в Киеве. Город Житомир был полностью обесточен, в то время как Тернопольская область была обесточена на 90%.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал удары по энергетическим объектам страны самым масштабным обстрелом. Замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко назвал ситуацию в стране критической.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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