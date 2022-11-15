Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, Житомире и Харькове

В Кривом Роге, Житомире и Харькове на Украине слышны взрывы во вторник, 15 ноября.

«В Кривом Роге слышны звуки взрывов <…>. Воздушная тревога продолжается», — пишет местное издание «Общественное» в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственных корреспондентов.

Сообщается также, что в Житомире пропали свет и вода, Харьков частично обесточен.

Ранее во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Сумской области.

Несколько взрывов прогремело в Киеве и Киевской области. Кроме того, по сообщениям очевидцев, в одном из домов после ракетного удара вспыхнул сильный пожар. Мэр Киева Виталий Кличко уведомил, что в данный момент на месте ЧП работают медики и спасатели. Также взрывы были слышны в Никополе Днепропетровской области.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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