Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
Общество
Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
Мир
Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Политика
ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии
Общество
Каховская ГЭС в Херсонской области прекратила вырабатывать электроэнергию
Политика
В Совбезе заявили о попытках США «ослабить, разобщить и уничтожить» РФ
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Общество
Хуснуллин заявил о восстановлении второго ж/д пути Крымского моста за полгода
Сюжет:

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в украинской столице
0
Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько взрывов произошло во вторник в Киеве и Киевской области. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

Ракетный толк: насколько удары ВС РФ снизили военный потенциал Украины
Уменьшение пропускной способности железных дорог мешает Киеву маневрировать резервами, отмечают эксперты

«В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. <…> Более детальная информация [будет] позднее», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Очевидцы также сообщают, что в одном из домов после ракетного удара вспыхнул сильный пожар.

Кличко добавил, что сейчас на месте происшествий работают медики и спасатели.

Изначально о взрывах в регионе сообщили украинские СМИ. Так, в Telegram-канале издания «Страна.ua» сообщалось о большом столбе дыма над Киевом после ракетного удара. Ряд СМИ также указывали на работу ПВО.

Ранее во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Главы областных администраций призвали всех находиться в укрытиях. Взрывы также слышались в городе Никополе Днепропетровской области. Днем ранее сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в свою очередь, заявил о вылете ракет в сторону Украины. По его словам, шел массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград–Астрахань. Он отметил, что вероятны две волны, при этом цели неизвестны.

В Telegram-каналах сообщалось о ракетах, летящих на Киев. Также они были замечены над Харьковом. Говорилось о взрывах в Сумской области и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

В Минобороны РФ эту информацию на данный момент не комментировали.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022