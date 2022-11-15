В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

Несколько взрывов произошло во вторник в Киеве и Киевской области. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. <…> Более детальная информация [будет] позднее», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Очевидцы также сообщают, что в одном из домов после ракетного удара вспыхнул сильный пожар.

Кличко добавил, что сейчас на месте происшествий работают медики и спасатели.

Изначально о взрывах в регионе сообщили украинские СМИ. Так, в Telegram-канале издания «Страна.ua» сообщалось о большом столбе дыма над Киевом после ракетного удара. Ряд СМИ также указывали на работу ПВО.

Ранее во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Главы областных администраций призвали всех находиться в укрытиях. Взрывы также слышались в городе Никополе Днепропетровской области. Днем ранее сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в свою очередь, заявил о вылете ракет в сторону Украины. По его словам, шел массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград–Астрахань. Он отметил, что вероятны две волны, при этом цели неизвестны.

В Telegram-каналах сообщалось о ракетах, летящих на Киев. Также они были замечены над Харьковом. Говорилось о взрывах в Сумской области и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

В Минобороны РФ эту информацию на данный момент не комментировали.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».