СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Хмельницком на Украине

В украинских городах Ровно и Хмельницкий прогремели взрывы на объектах критической инфраструктуры, есть перебои с электричеством. Об этом 15 ноября в своих Telegram-каналах сообщили украинские чиновники.

«Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии», — написал мэр Ровно Александр Третьяк.

О прилетах в городе Хмельницкий сообщил глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий. По его словам, в некоторых частях города также отсутствует свет.

В этот же день 15 ноября сообщалось об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Взрывы прогремели в Кривом Роге, Житомире и Харькове.

Несколько взрывов прогремело в Киеве и Киевской области. Кроме того, по сообщениям очевидцев, в одном из домов после ракетного удара вспыхнул сильный пожар. Мэр Киева Виталий Кличко уведомил, что в данный момент на месте ЧП работают медики и спасатели. Также взрывы были слышны в Никополе Днепропетровской области.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».