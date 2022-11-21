В Кремле прокомментировали отказ Польши допустить Лаврова на встречу ОБСЕ

Отказ Варшавы допустить министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участию во встрече глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вряд ли может доставить дискомфорт Москве. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник замглавы МИД Польши Павел Яблоньский подтвердил решение польских властей в эфире Польского телевидения, объяснив его необходимостью «максимально изолировать РФ на всех международных площадках».

«Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей страны и тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это головная боль для ОБСЕ как для организации, это однозначно», — сказал Песков.

Он напомнил, что прежде именно ОБСЕ отвергло конструктивное предложение России по проекту документов по безопасности.

16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. По словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Позже в этот день в МИД Польши подтвердили эту информацию.

В МИД РФ назвали решение Варшавы беспрецедентным и провокационным. В официальном заявлении министерства говорится, что оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. В ведомстве также указали на нарушение правил процедуры ОБСЕ.

Встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ состоится в польском городе Лодзи 1–2 декабря.