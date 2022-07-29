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Франция и ОБСЕ запустили Московский механизм в отношении РФ

МИД Франции сообщил о запуске совместно с ОБСЕ Московского механизма в отношении России
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Фото: ТАСС/Романенко Эрик
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Министерство иностранных дел Франции и 37 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили в отношении России Московский механизм, использующийся для оценки верховенства закона и соблюдения прав человека в стране. Об этом 28 июля сообщили в МИД республики.

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В ведомстве заявили, что механизм применяется в связи с «тревожной ситуацией с правами человека в РФ».

«В рамках этого механизма независимая группа экспертов будет отвечать за изучение и подготовку доклада об особо серьезных угрозах в отношении обязательств, взятых на себя Россией в рамках ОБСЕ, в частности в отношении демократии, а также соблюдения прав человека и верховенства закона», — пояснили в МИД Франции.

С начала 2022 года это уже третий раз, когда Париж принял участие в запусках Московского механизма. До этого они были связаны с ситуацией вокруг Украины и «нарушением международного гуманитарного права и прав человека» там.

27 июля МИД России назвал русофобским доклад Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека о правах человека на Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что доклад ОБСЕ является «компиляцией выдержек из отчетов» структур ООН, содержание которых российский МИД уже комментировал ранее, а приведенные в докладе интервью с неназванными «свидетелями событий» не выдерживают критики, к тому же некоторые из них больше походят на «сарафанное радио».

Россия в ответ на действия ОБСЕ в начале июля сообщила о том, что не будет признавать решения, принятые на Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ без участия российской стороны. Об этом заявил глава российской делегации Петр Толстой. Он отметил, что решения ПА ОБСЕ для России являются нелегитимными.

В июне Великобритания отказала делегации России в визах для участия в очередной сессии ассамблеи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. высказался против выхода из ПА ОБСЕ. По его словам, участие в работе ассамблеи дает возможность продвижения взглядов и подходов РФ. Кроме того, он указал, что решения ПА ОБСЕ в отсутствии РФ не могут считаться легитимными. В посольстве Великобритании в Москве объяснили, что визы российской делегации не выдали якобы из-за того, что все представители России находятся под санкциями и не могут въехать на территорию Соединенного Королевства.

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