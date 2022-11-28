Био логика: обнаружены новые факты опасной активности США на Украине

Минобороны РФ предоставило новые свидетельства совместной военно-биологической деятельности США и Украины. Эксперты отмечают, что такое биологическое оружие еще на стадии разработки способно вызвать эпидемию мирового масштаба. При очередном обмене пленными 26 ноября домой вернулись девять военнослужащих. За выходные ВС РФ отбили несколько атаки противника на важных стратегических направлениях.

Тайный штамм

В Минобороны России 26 ноября заявили, что США и Украина умалчивают о совместной военно-биологической деятельности. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что 10 ноября этого года был получен документ из 345 страниц, касающийся финансирования компании «Блэк энд Вич» и её деятельности на территории Украины.

В нем говорится, что в украинских лабораториях внедрялась система ПАКС, которая позволяет Пентагону контролировать в режиме реального времени местонахождение и использование особо опасных патогенов, а также обеспечивает доступ к результатам экспериментов. Элементы этой системы передавались Украине под маркировкой «собственность правительства США».

По словам Кириллова, высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях стал одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства.

Био логика Материалы к первому заседанию парламентской комиссии Федерального собрания РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Избирательное биологическое оружие, которое могло разрабатываться на Украине, крайне опасно, отметил специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— В современных условиях крайне сложно разделить генотипы людей, против которых собираются разрабатывать оружие — мир глобален и крайне мобилен, — объяснил он. — Сейчас не Средние века, где генетические общности людей концентрировались в определенных районах. Утечка такого оружия неизбежно станет мировой проблемой. Не зря США все работы с биоружием переносят за рубеж, страхуются таким образом от всевозможных рисков. Но в глобальном мире очень трудно локализовать ту или иную эпидемию, мы это видели на примере COVID-19. По этой причине загнать такое оружие в какие-то рамки нельзя, его можно только запретить. Россия пытается призвать к здравому смыслу, но на Западе с этим сейчас проблемы.

Удар по базе наемников

26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены девять российских военнослужащих. Их доставили самолетами ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России 26 и 27 ноября продолжали вести бои с украинскими вооруженными формированиями.

Био логика Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, возвращаются на родину Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За выходные на купянском направлении российскими войсками были предотвращены две атаки противника в сторону населенного пункта Новоселовское в ЛНР. За двое суток украинские формирования потеряли около 60 военнослужащих, пять пикапов и один бронеавтомобиль.

27 ноября на красно-лиманском направлении сорваны попытки ВФУ атаковать силами двух ротных тактических групп. Кроме того, в этот день противник безуспешно пытался оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка . Днем ранее ВФУ также безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск силами двух ротных тактических групп. Подразделения ВФУ были рассеяны. За двое суток потери противника на данном направлении составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре единицы специальной автомобильной техники, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Био логика Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На донецком направлении 27 и 28 ноября отражены контратаки ВФУ. За двое суток уничтожено до 140 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

В воскресенье на южно-донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко в ДНР. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. В этот день украинские формирования потеряли до 60 убитыми и ранеными, одну боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

Днем ранее на этом направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское в ДНР. Подразделения ВФУ отброшены на исходные позиции. Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, один танк, две БМП и пять пикапов.

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили 11 пунктов управления ВФУ, пункт временной дислокации нацформирования, два склада боеприпасов РСЗО HIMARS, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВФУ «Запорожье», 118 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 295 районов сосредоточения войск.

Био логика Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции.

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили три беспилотника, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Сержант Кашкурова

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Батальонная тактическая группа российских десантников обороняла важный стратегический объект. Националисты пошли в контрнаступление. Часть снарядов попала в медпункт, где младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова оказывала помощь раненым. Рискуя собственной жизнью, она вынесла раненых из-под обстрела, сохранив их жизни , рассказали в военном ведомстве.

Подразделение капитана Алексея Бутенко освобождало населенный пункт. Алексей с подчиненными незаметно обошел с тыла укрепления боевиков и внезапно атаковал их. В результате часть украинских боевиков была ликвидирована, шестеро попали в плен. Ночью противник попытался вернуть контроль над населенный пунктом. Алексей, находясь на переднем крае атаки, грамотно руководил подчиненными. В итоге противник отступил, потеряв один танк, два БТР и более 20 человек убитыми.

Био логика Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Позиции реактивного дивизиона подполковника Александра Козлова попали под артобстрел. Он быстро сориентировался в сложной обстановке и вывел личный состав и вооружение дивизиона из-под огня. Благодаря мужеству, проявленному подполковником Козловым, реактивный дивизион ответным огнем сковал наступление противника и вынудил его отступить на исходные позиции, отметили в Минобороны.

Когда автомобильная колонна ефрейтора Никиты Арефьева везла боеприпасы к позициям российских войск, по ней открыли огонь. Никита, умело маневрируя, вывел грузовик из-под обстрела, и вовремя доставил груз наступающим российским подразделениям.

В ходе штурма населенного пункта лейтенант медицинской службы Николай Неделько занимался эвакуацией раненых. Под огнём противника Николай лично оказал помощь и вынес из-под обстрела 15 раненых.