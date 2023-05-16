В Евросоюзе заявили о предотвращении рецессии и продолжении давления на Россию

Евросоюз избежал рецессии и планирует не снижать экономического давления на Россию. Это следует из обновленного прогноза Еврокомиссии и заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен от 15 мая.

Прогноз, составленный аналитиками ЕК, прокомментировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, указавший, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось прошлой осенью.

«Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году», — указал Джентилони. В то же время он призвал сохранять бдительность.

Вместе с тем фон дер Ляйен пригрозила, что Евросоюз продолжит оказывать на Россию санкционное давление, в том числе с помощью запрета на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны.

При этом в апреле министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение Москвы.

Вместе с этим министр финансов указывал на желание стран G7 сохранять гегемонию путем введения рестрикций против РФ.

В свою очередь в конце прошлого года первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявлял, что многие страны ЕС будут вынуждены признать, что жалеют о потере отношений с Россией.

Сейчас в отношении России Евросоюзом введено 10 пакетов санкций. Последний был принят 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.