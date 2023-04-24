Силуанов заявил об исчерпанных возможностях антироссийских санкций

Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник, 24 апреля, на федеральном просветительском марафоне «Знание».

«Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: «Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России», — сказал он.

Комментируя возможный запрет экспорта в РФ странами Евросоюза, Силуанов отметил, что нужные товары всегда можно купить у дружественных стран.

Вместе с тем министр финансов указал на желание стран G7 сохранять гегемонию путем введения рестрикций против РФ.

«Страны «семерки» говорили, что нужно иметь низкий долг, 60% ВВП, низкий дефицит бюджета, нужно обеспечивать свободу торговли, ВТО создали. Где это всё? Всё это забыто, потому что эти страны хотят удержаться на своем плаву», — отметил Силуанов.

При этом Россия успешно справляется со всеми вызовами, ее задача сейчас — это разработка собственного пути, который обеспечит финансовую устойчивость в стране.

Ранее, 24 апреля, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России. При этом, как отмечалось в ЕС ранее, новые санкции будут направлены на закрытие всех лазеек, которыми могла пользоваться Москва для обхода наложенных ограничений. В том числе был упомянут способ параллельного импорта, с помощью которого через дружественные страны осуществлялся экспорт «санкционки» в Россию.

22 апреля агентство Bloomberg сообщило о планах ЕС запретить транзит ряда товаров через Россию и ужесточить ограничения, введенные в 2022 году.

Комментируя эту новость, аналитик TeleTrade Алексей Федоров отметил, что если западные страны и введут полный запрет на экспорт в Россию большей части товаров, то он, скорее всего, будет декоративным, со значительным числом исключений, благодаря которым продукция продолжит поступать в том числе по схемам параллельного импорта.

Ныне действующий 10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.