Дружбы в международной политике не существует, но многие страны скоро будут вынуждены признать, что жалеют о потере отношений с Россией. Об этом 27 декабря заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Так депутат прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана о том, что он выступал за хорошие отношения с РФ «преимущественно из-за поставок сравнительно дешевого энергетического сырья», передает издание IDNES.

«Невозможно быть искренним в международной политике, и дружбы в международной политике не существует. Если есть экономические отношения, то будут и все остальные отношения: культурные, социальные, гуманитарные, политические», — приводит слова Селезнева «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат отметил, что, по его мнению, президент Чехии высказался весьма откровенно.

«Я думаю, что очень скоро все остальные лидеры ведущих западноевропейских стран вынуждены будут признаться в том, что жалеют о потере «дружбы», когда они могли потреблять дешевые и стабильные энергоресурсы из России», — сказал он.

Селезнев добавил, что экономика Евросоюза держится прежде всего на доступных энергоресурсах, а американские деятели эту экономику пытаются разрушить и делают это весьма успешно.

В октябре министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил надежду, что страны Европы не будут закупать российский газ по газовому хабу в Турции.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в составе Евросоюза находится не только одна Чехия, у остальных государств могут быть различные позиции и восприятие происходящего.

При этом бывший глава чешской энергетической компании Pražská Plynárenská Павел Янечек заявил, что Европа не сможет полностью заменить российский газ. Он пояснил, что природный газ для Чехии является стратегическим сырьем, без которого страна не сможет обойтись, а «цена за недостающий газ будет платой за демократию и целостность чешского государства».