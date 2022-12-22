Введение Западом ограничений цен на энергоносители — атавизм колониализма и проявление привычки грабить другие страны , заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос «Известий» в ходе пресс-конференции 22 декабря. Однако потолок стоимости на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и российским компаниям, добавил он. Комментируя ход спецоперации, глава государства подчеркнул, что Россия стремится «не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну», начавшуюся еще в 2014 году после госпереворота на Украине . При этом власти не будут развивать ОПК в ущерб другим отраслям экономики и разбрасывать деньги направо и налево . В этот же день Владимир Путин провел заседание Госсовета, на котором обсуждались вопросы реализации молодежной политики . Президент отметил, что юные россияне сегодня попали под шквал информационных атак.

Ответ на потолок

На пресс-конференции 22 декабря, которая длилась около часа, президент подвел некоторые итоги уходящего года . В частности, он вновь обратил внимание на внешнее экономическое давление. Отвечая на вопрос «Известий» об ограничении цен на энергоносители, Владимир Путин назвал подобные действия атавизмом колониализма .



— В США производят и нефть, и газ, но сами всё потребляют, для внешнего рынка у них мало чего остается. То есть производится в этих странах, а потребляется в США и Европе. И, на мой взгляд, то, что они сейчас пытаются делать, — это такой атавизм колониализма, они привыкли воровать, грабить другие страны , — сказал он.

Никто не хочет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему , уверен президент. Эта мера, по его словам, «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть. И Москва будет реагировать на любые ограничения . Если они будут нарушать контракты «Газпрома», Россия подумает, обязана ли она их исполнять, сказал Владимир Путин.

Вскоре после пресс-конференции действительно были опубликованы ответные меры. Указ запрещает «Газпрому» и его аффилированным лицам исполнять обязательства перед иностранными компаниями, которые совершают в отношении РФ, ее граждан и российских компаний «недружественные действия» . Минфин будет давать разъяснения по вопросам применения этого документа.

Также президент отметил, что подпишет указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. Он будет опубликован в понедельник или во вторник.

Что касается взрывов на «Северных потоках», глава РФ назвал их актом международного терроризма . При этом он убежден, что за этим стоят страны, заинтересованные в транзите российского газа исключительно по территории Украины . Владимир Путин добавил, что Киев продолжает получать от России деньги за транзит сырья по своей территории, несмотря на то, что называет Москву агрессором. «И ничего. Деньги не пахнут», — сказал он.

Никто не хочет Взрыв на газопроводе «Северный поток» Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry

Оценивая экономику РФ, Владимир Путин вновь напомнил, что у Запада не получается ее потопить . Снижение российского ВВП в 2022 году составило не 25%, как предрекалось некоторыми, а только 2,5%. И в целом Россия демонстрирует более оптимистичные показатели по сравнению со многими странами G20.

Президент отметил, что сейчас Запад пытается с помощью санкций настроить российский бизнес против государства. «Всех под санкции поставили, западные, прозападные или не прозападные — всех под одну гребенку», — заметил Владимир Путин. При этом отказ от проведения предновогодней встречи с крупным бизнесом он объяснил сложной эпидемиологической обстановкой.

Завершение конфликта

Подводя итоги, глава государства оценил и ситуацию на Украине . Президент повторил тезис о том, что США давно вовлечены в процессы на постсоветском пространстве. После распада СССР западным странам удалось разобщить русских и украинцев, в этом смысле Россия потерпела фиаско. Однако сейчас цель страны — защита людей, которые ощущают себя ее частью . «Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение — пожалуйста, это с удовольствием, будут кромсать и дальше. Но объединения и усиления никто не хочет — кроме нас, а мы будем это делать и сделаем », — заявил он.

Сейчас Россия, по его словам, стремится «не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну», начавшуюся еще в 2014 году после спровоцированного на Украине госпереворота . Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров в отличие от Киева.

Никто не хочет Разрушенная от обстрела украинских ВСУ квартира местного жителя в Ворошиловском районе Донецка Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Но пока на Украине и на Западе не настроены на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Киеву всё еще поставляют вооружение. Однако Владимир Путин уверен, что Россия «пощелкает» и американские ЗРК Patriot, которые будут поставлены Киеву.

Впрочем, выполняя свои задачи, РФ не будет развивать оборонно-промышленный комплекс в ущерб другим отраслям экономики , пообещал президент. При планировании власти не будут допускать «разбрасывания денег направо и налево» . Россия стремится к макроэкономической стабильности, добавил он.

Владимир Путин также сообщил, что огласит послание Федеральному собранию РФ в начале 2023-го. В этом году он решил не делать этого из-за высокой динамики событий. Однако основные тезисы возможного послания уже отражены в других его выступлениях.

Помощь молодежи

Перед пресс-конференцией в Кремле прошло заседание Госсовета, посвященное вопросам реализации молодежной политики , на котором собралось около 100 человек. Среди участников были в основном губернаторы и федеральные чиновники. И на этот раз делового стиля в одежде придерживались не только политики, но и журналисты. Накануне мероприятия пресс-служба Кремля рекомендовала пулу подготовиться.

Никто не хочет Заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Иногда были случаи, когда коллеги совсем небрежно относились [к тому], во что они одеты. Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения определенного режима. Но еще раз повторяю, нет речи о каком-то строгом дресс-коде, — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К слову, к Госсовету подготовилась и Соборная площадь Кремля. На ней появилась главная новогодняя елка страны. Выбирать ее начали еще летом. Из 62 «кандидаток» лучшей оказалась 27-метровая подмосковная ель.

За последние десятилетия молодежь изменилась , отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Раньше, по его словам, две трети молодых россиян не занимались спортом, особое внимание приходилось уделять борьбе с потреблением алкоголя и наркоманией . Как сообщил Артюхов, сейчас 80% молодых россиян верят в возможность самореализации.

Молодежь попала под шквал информационных атак, считает президент. По его словам, в интернете много информации, но достоверной недостаточно. «Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», — сказал президент.

Никто не хочет Участники международного форума гражданского участия «Мы вместе» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Огромное значение для России также имеет развитие волонтерского движения среди молодого поколения. Поэтому, в частности, президент предложил разрешить студентам проходить практику в благотворительных организациях . Волонтеры акции «Мы вместе» оказывают поддержку 300 тыс. семей, 65 тыс. находятся под постоянным шефством, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Елка желаний

Перед заседанием Госсовета президент по традиции принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» . Она с 2018 года помогает исполнить мечты детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За четыре года проведения акции удалось исполнить около 60 тыс. новогодних желаний.

Никто не хочет Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

В этом году елка вновь стоит в столичном Манеже. Президент выбрал три открытки. Владимир Путин, в частности, пообещал исполнить мечту ребенка из Запорожской области — побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза .