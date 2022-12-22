Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд

Белый дом выделит Украине $1,85 млрд в качестве военной помощи, в этот пакет в том числе войдет зенитно-ракетный комплекс Patriot . Такое решение было принято еще в преддверии официального визита Владимира Зеленского в США, который состоялся 21 декабря. Впрочем, ничего экстраординарного от поездки главы Украины в Штаты ждать не стоит, поскольку темы переговоров уже стали стандартными — оружие, финансы и санкции в отношении России , заявили «Известиям» в Госдуме. При этом возникает вопрос, за счет каких ресурсов Киев будет расплачиваться за такую поддержку. Как Зеленского приняли в Вашингтоне и почему вливание средств в Украину выгодно администрации Джо Байдена — в материале «Известий» .

Скрываемый визит

Новость о том, что украинский лидер отправляется с официальным визитом в Вашингтон, стала неожиданностью для многих, ведь все детали хранились в секрете до последнего момента . Лишь 20 декабря, за сутки до «дня Х» в Белом доме официально объявили о приезде Владимира Зеленского.

При этом о встрече главы двух государств договорились во время беседы по телефону еще 11 декабря — именно тогда Джо Байден и пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон. Что касается графика визита, то сначала состоялся двусторонний диалог в Белом доме, затем Зеленского ожидало выступление перед конгрессом США.

Вызвали на пакет Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Как выяснили в The Washington Post, президент Украины намеревался приехать в Штаты еще летом, однако не смог этого сделать, поскольку ситуация не позволяла ему покинуть страну. Нынешняя согласованная поездка держалась в секрете, в том числе в Вашингтоне, из-за «опасений по поводу безопасности», подчеркнули в издании.

По прибытии Зеленского ждал весьма радушный примем — американский лидер лично встретил его у входа в Белый дом, а также буквально с порога заверил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Киева к справедливому миру . В ответ на это глава Украины подчеркнул, что для него честь находиться в Вашингтоне. Он вручил Джо Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS.

По словам помощника украинского лидера Михаила Подоляка, цель поездки в Штаты заключается в том, чтобы опровергнуть утверждения об охлаждении отношений между Киевом и Вашингтоном .

«Как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами», — сказал он. К тому же, поездка дает возможность объяснить реальную ситуацию на Украине, при этом рассказав, какое оружие необходимо Киеву.

Вызвали на пакет Фото: REUTERS/Leah Millis

Украинский лидер отправился в Вашингтон для того, чтобы продемонстрировать свою близость к центру принятия решений , считает председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

— Это вызывает озабоченность в Европе, которая понимает, что дело зашло слишком далеко, а Америка становится режиссером какой-то пьесы, которая имеет мало предсказуемый конец . Зеленский — зависимый от воли и планов Вашингтона и коллективного Запада человек, но как далеко заходят эти планы, неизвестно никому, — сказал «Известиям» сенатор. — Этот визит у нас вызывает чувство растущей озабоченности за дальнейшую судьбу миропорядка, за судьбу вообще мирового сообщества. Симбиоз Зеленского и Байдена, помноженный на информационные потоки, которые сознательно организуются западными СМ И, — очень опасная вещь.

Вместе с тем, ждать чего-то необычного от поездки президента Украины в Вашингтон не стоит, уверен зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Темы очевидны и стандартны. Любое обращение или выступление Зеленского сводится к поиску оружия, денег, помощи, призывам к самым жестким мерам в отношении России . Иной раз к недовольству тем, что такие меры не приняты. При этом Зеленский может использовать этот визит, чтобы укрепить свои позиции внутри Украины, — предположил депутат.

Вызвали на пакет Фото: REUTERS/Kevin Lamarque



На итоговой пресс-конференции оба президента сделали акцент на военной помощи Украине , которую Соединенные Штаты уже успели выделить за это время, а также на той, что может быть направлена Киеву в следующем году. К тому же, по словам Джо Байдена, агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в объеме $374 млн . Она будет заключаться в том числе в поставках продовольствия, доступе к медпомощи и питьевой воде, а также выплатах свыше 1,5 млн украинцев.



Президент США заявил, что Владимир Зеленский «открыт для достижения мира». Впрочем, украинский лидер указал на важность дальнейшего санкционного давления на Россию . При этом главным в ближайшее время станет вопрос выживания Украины этой зимой, добавил Зеленский. Однако глава Белого дома пообещал, что США помогут в восстановлении критически важной энергетической инфраструктуры страны, а также обвинил Россию в использовании зимы «в качестве оружия».

Новая помощь

Еще до того, как самолет ВВС США с Владимиром Зеленским на борту успел приземлиться на военной базе недалеко от столицы, в Вашингтоне анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине. Так, президент Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену полномочия предоставить Киеву $1 млрд по линии дипведомства. В дополнение к этим средствам Украина также получит $850 млн со стороны Пентагона . При этом в пакет впервые включена американская зенитно-ракетная система Patriot .

«Общий объем военной помощи Украине со стороны США составит беспрецедентные $21,9 млрд с момента прихода к власти действующей администрации», — говорится в официальном заявлении Блинкена.

На фоне таких сумм непонятно, как власти Украины будут расплачиваться по долгам, подметил сенатор Карасин.

Вызвали на пакет Американская зенитно-ракетная система Patriot Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Joseph P. LeVeille/Handout

— Возникает вопрос, как это все будет отдавать потом Украина, за счет чего — земли, людей, ресурсов? А что это будет означать для Европы? Все это открытые вопросы. Пока Украина залезла в долги, по-моему, на десятилетия вперед. И эти долги она отдает жизнями своих собственных граждан , — отметил он.



В ходе пресс-конференции президент Байден подчеркнул, что отправку Киеву ЗРК Patriot не надо расценивать как эскалацию украинского конфликта, поскольку это «оборонительная система». Вместе с тем, он признал, что потребуется «некоторое время», чтобы завершить подготовку украинских военных по применению комплекса.

Тем не менее передача системы Patriot украинской армии не сильно изменит ситуацию на фронте , уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

— Думаю, что никакой Patriot Украине не поможет. Он, конечно, в какой-то мере затруднит действия наших войск, но мы не знаем, сколько этих ЗРК пошлют на Украину. Одна батарея может прикрыть только один небольшой участок территории . На такой город, как Киев, нужно штук 40 таких батарей, — рассказал он «Известиям».

По словам Литовкина, у Patriot есть один существенный недостаток в сравнении с российскими комплексами аналогичного класса — С-300 и С-400.

Вызвали на пакет Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— У нас ракеты стартуют строго вертикально вверх и в воздухе разворачиваются на цель, а ракета Patriot стартует под углом к горизонту . И чтобы охватить и защитить какие-то важные украинские объекты, необходимо по их окружности поставить множество таких батарей, — добавил он.

По словам военного эксперта, у Соединенных Штатов нет такого количества этих ЗРК. Кроме того, это очень дорогостоящее оружие. При этом у системы Patriot есть «слепая зона» в примерно до 100 м от уровня земли — все, что пролетает ниже, батарея не видит. К тому же, для обслуживания даже одного комплекса необходимо несколько десятков человек, а на обучение специалистов может уйти не менее полугода, добавил Виктор Литовкин.

— К тому же Patriot не способен перехватывать гиперзвуковые ракеты типа нашего «Кинжала», «Циркона» или ракеты комплекса «Искандер-М» . Так что американцы, поставив на Украину эти ЗРК, рискуют просто дискредитировать свой разрекламированный продукт, — резюмировал он.

Впрочем, российские специалисты должны принимать в расчет поставки ЗРК Patriot и разрабатывать адекватные меры противодействия, добавил Константин Затулин.

На бис для конгресса

Но это далеко не все средства, которые американские власти хотят направить Киеву. 20 декабря в конгресс был внесен законопроект о финансировании американского правительства в 2023 году. В частности, годовой бюджет, рассчитанный на $1,66 трлн, предполагает выделение $44,9 млрд на «экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО». Американский парламент должен успеть принять его до конца недели, чтобы избежать «шатдауна» правительства и не столкнуться с проблемами одобрения республиканцами, которые в январе получат большинство в палате представителей.

На этом фоне спикер нижней палаты парламента Ненси Пелоси и пригласила Владимира Зеленского выступить перед конгрессом.

Вызвали на пакет Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

— Америка, да и не только, уже устает от украинского кризиса, так что приезд Зеленского и его выступление в конгрессе призвано взбодрить народные массы и членов парламента , чтобы голосование по годовому бюджету прошло плавно и все разъехались на рождественские каникулы, — пояснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По словам эксперта, в Белом доме рассчитывают, что речь украинского лидера поможет склонить колеблющихся конгрессменов к одобрению законопроекта о финансировании правительства.