Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
Белый дом выделит Украине $1,85 млрд в качестве военной помощи, в этот пакет в том числе войдет зенитно-ракетный комплекс Patriot. Такое решение было принято еще в преддверии официального визита Владимира Зеленского в США, который состоялся 21 декабря. Впрочем, ничего экстраординарного от поездки главы Украины в Штаты ждать не стоит, поскольку темы переговоров уже стали стандартными — оружие, финансы и санкции в отношении России, заявили «Известиям» в Госдуме. При этом возникает вопрос, за счет каких ресурсов Киев будет расплачиваться за такую поддержку. Как Зеленского приняли в Вашингтоне и почему вливание средств в Украину выгодно администрации Джо Байдена — в материале «Известий».
Скрываемый визит
Новость о том, что украинский лидер отправляется с официальным визитом в Вашингтон, стала неожиданностью для многих, ведь все детали хранились в секрете до последнего момента. Лишь 20 декабря, за сутки до «дня Х» в Белом доме официально объявили о приезде Владимира Зеленского.
При этом о встрече главы двух государств договорились во время беседы по телефону еще 11 декабря — именно тогда Джо Байден и пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон. Что касается графика визита, то сначала состоялся двусторонний диалог в Белом доме, затем Зеленского ожидало выступление перед конгрессом США.
Как выяснили в The Washington Post, президент Украины намеревался приехать в Штаты еще летом, однако не смог этого сделать, поскольку ситуация не позволяла ему покинуть страну. Нынешняя согласованная поездка держалась в секрете, в том числе в Вашингтоне, из-за «опасений по поводу безопасности», подчеркнули в издании.
По прибытии Зеленского ждал весьма радушный примем — американский лидер лично встретил его у входа в Белый дом, а также буквально с порога заверил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Киева к справедливому миру. В ответ на это глава Украины подчеркнул, что для него честь находиться в Вашингтоне. Он вручил Джо Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS.
По словам помощника украинского лидера Михаила Подоляка, цель поездки в Штаты заключается в том, чтобы опровергнуть утверждения об охлаждении отношений между Киевом и Вашингтоном.
«Как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами», — сказал он. К тому же, поездка дает возможность объяснить реальную ситуацию на Украине, при этом рассказав, какое оружие необходимо Киеву.
Украинский лидер отправился в Вашингтон для того, чтобы продемонстрировать свою близость к центру принятия решений, считает председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
— Это вызывает озабоченность в Европе, которая понимает, что дело зашло слишком далеко, а Америка становится режиссером какой-то пьесы, которая имеет мало предсказуемый конец. Зеленский — зависимый от воли и планов Вашингтона и коллективного Запада человек, но как далеко заходят эти планы, неизвестно никому, — сказал «Известиям» сенатор. — Этот визит у нас вызывает чувство растущей озабоченности за дальнейшую судьбу миропорядка, за судьбу вообще мирового сообщества. Симбиоз Зеленского и Байдена, помноженный на информационные потоки, которые сознательно организуются западными СМИ, — очень опасная вещь.
Вместе с тем, ждать чего-то необычного от поездки президента Украины в Вашингтон не стоит, уверен зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
— Темы очевидны и стандартны. Любое обращение или выступление Зеленского сводится к поиску оружия, денег, помощи, призывам к самым жестким мерам в отношении России. Иной раз к недовольству тем, что такие меры не приняты. При этом Зеленский может использовать этот визит, чтобы укрепить свои позиции внутри Украины, — предположил депутат.
На итоговой пресс-конференции оба президента сделали акцент на военной помощи Украине, которую Соединенные Штаты уже успели выделить за это время, а также на той, что может быть направлена Киеву в следующем году. К тому же, по словам Джо Байдена, агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в объеме $374 млн. Она будет заключаться в том числе в поставках продовольствия, доступе к медпомощи и питьевой воде, а также выплатах свыше 1,5 млн украинцев.
Президент США заявил, что Владимир Зеленский «открыт для достижения мира». Впрочем, украинский лидер указал на важность дальнейшего санкционного давления на Россию. При этом главным в ближайшее время станет вопрос выживания Украины этой зимой, добавил Зеленский. Однако глава Белого дома пообещал, что США помогут в восстановлении критически важной энергетической инфраструктуры страны, а также обвинил Россию в использовании зимы «в качестве оружия».
Новая помощь
Еще до того, как самолет ВВС США с Владимиром Зеленским на борту успел приземлиться на военной базе недалеко от столицы, в Вашингтоне анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине. Так, президент Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену полномочия предоставить Киеву $1 млрд по линии дипведомства. В дополнение к этим средствам Украина также получит $850 млн со стороны Пентагона. При этом в пакет впервые включена американская зенитно-ракетная система Patriot.
«Общий объем военной помощи Украине со стороны США составит беспрецедентные $21,9 млрд с момента прихода к власти действующей администрации», — говорится в официальном заявлении Блинкена.
На фоне таких сумм непонятно, как власти Украины будут расплачиваться по долгам, подметил сенатор Карасин.
Американская зенитно-ракетная система Patriot
— Возникает вопрос, как это все будет отдавать потом Украина, за счет чего — земли, людей, ресурсов? А что это будет означать для Европы? Все это открытые вопросы. Пока Украина залезла в долги, по-моему, на десятилетия вперед. И эти долги она отдает жизнями своих собственных граждан, — отметил он.
В ходе пресс-конференции президент Байден подчеркнул, что отправку Киеву ЗРК Patriot не надо расценивать как эскалацию украинского конфликта, поскольку это «оборонительная система». Вместе с тем, он признал, что потребуется «некоторое время», чтобы завершить подготовку украинских военных по применению комплекса.
Тем не менее передача системы Patriot украинской армии не сильно изменит ситуацию на фронте, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.
— Думаю, что никакой Patriot Украине не поможет. Он, конечно, в какой-то мере затруднит действия наших войск, но мы не знаем, сколько этих ЗРК пошлют на Украину. Одна батарея может прикрыть только один небольшой участок территории. На такой город, как Киев, нужно штук 40 таких батарей, — рассказал он «Известиям».
По словам Литовкина, у Patriot есть один существенный недостаток в сравнении с российскими комплексами аналогичного класса — С-300 и С-400.
— У нас ракеты стартуют строго вертикально вверх и в воздухе разворачиваются на цель, а ракета Patriot стартует под углом к горизонту. И чтобы охватить и защитить какие-то важные украинские объекты, необходимо по их окружности поставить множество таких батарей, — добавил он.
По словам военного эксперта, у Соединенных Штатов нет такого количества этих ЗРК. Кроме того, это очень дорогостоящее оружие. При этом у системы Patriot есть «слепая зона» в примерно до 100 м от уровня земли — все, что пролетает ниже, батарея не видит. К тому же, для обслуживания даже одного комплекса необходимо несколько десятков человек, а на обучение специалистов может уйти не менее полугода, добавил Виктор Литовкин.
— К тому же Patriot не способен перехватывать гиперзвуковые ракеты типа нашего «Кинжала», «Циркона» или ракеты комплекса «Искандер-М». Так что американцы, поставив на Украину эти ЗРК, рискуют просто дискредитировать свой разрекламированный продукт, — резюмировал он.
Впрочем, российские специалисты должны принимать в расчет поставки ЗРК Patriot и разрабатывать адекватные меры противодействия, добавил Константин Затулин.
На бис для конгресса
Но это далеко не все средства, которые американские власти хотят направить Киеву. 20 декабря в конгресс был внесен законопроект о финансировании американского правительства в 2023 году. В частности, годовой бюджет, рассчитанный на $1,66 трлн, предполагает выделение $44,9 млрд на «экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО». Американский парламент должен успеть принять его до конца недели, чтобы избежать «шатдауна» правительства и не столкнуться с проблемами одобрения республиканцами, которые в январе получат большинство в палате представителей.
На этом фоне спикер нижней палаты парламента Ненси Пелоси и пригласила Владимира Зеленского выступить перед конгрессом.
— Америка, да и не только, уже устает от украинского кризиса, так что приезд Зеленского и его выступление в конгрессе призвано взбодрить народные массы и членов парламента, чтобы голосование по годовому бюджету прошло плавно и все разъехались на рождественские каникулы, — пояснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
По словам эксперта, в Белом доме рассчитывают, что речь украинского лидера поможет склонить колеблющихся конгрессменов к одобрению законопроекта о финансировании правительства.
При этом американист допустил, что вливание средств в Украину продолжится, поскольку как действующей администрации, так и лично Байдену выгодно продолжение этого конфликта. Оно позволяет отвлекать американское общество от внутренних проблем и скандалов, а также дальше идти «крестовым походом» против России.