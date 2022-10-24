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В Чехии признали невозможность замены российского газа

Бывший глава чешской энергетической компании Янечек исключил возможность замены российского газа
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Фото: Global Look Press/CTK/Vaclav Salek
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Европа не сможет полностью заменить российский газ. Об этом 20 октября заявил бывший глава чешской энергетической компании Pražská Plynárenská Павел Янечек.

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«Совершенно исключено. Природный газ для нас — стратегическое сырье, без которого мы не можем обойтись. А цена за недостающий газ будет платой за демократию и целостность чешского государства», — сказал он в интервью Parlamentní listy.

Янечек отметил, что Европе необходимо заменить 170 млрд куб. м российского газа, при этом один танкер со сжиженным природным газом может доставить только 100 млн куб. м. Эксперт также указал, что политики, которые говорят о сокращении потребления газа, манипулируют фактами, так как указывают данные за месяцы с низким спросом на топливо.

Ранее, 22 октября, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен. По его словам, компании ЕС платят за газ в 10 раз дороже, чем конкуренты в США и Китая, что делает их производство нерентабельным.

В подтверждение слов Варуфакиса 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. По данным властей, количество участников дошло примерно до 2,8 тыс. человек.

19 октября The Financial Times сообщила, что промышленность Евросоюза вынуждена уменьшать объемы своего производства в связи с сокращением поставок российского газа. Представители ряда отраслей (от химической промышленности до заводов, производящих удобрения) предупредили о том, что они рискуют «навсегда потерять» свои международные позиции.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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