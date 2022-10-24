В Чехии признали невозможность замены российского газа
Европа не сможет полностью заменить российский газ. Об этом 20 октября заявил бывший глава чешской энергетической компании Pražská Plynárenská Павел Янечек.
«Совершенно исключено. Природный газ для нас — стратегическое сырье, без которого мы не можем обойтись. А цена за недостающий газ будет платой за демократию и целостность чешского государства», — сказал он в интервью Parlamentní listy.
Янечек отметил, что Европе необходимо заменить 170 млрд куб. м российского газа, при этом один танкер со сжиженным природным газом может доставить только 100 млн куб. м. Эксперт также указал, что политики, которые говорят о сокращении потребления газа, манипулируют фактами, так как указывают данные за месяцы с низким спросом на топливо.
Ранее, 22 октября, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен. По его словам, компании ЕС платят за газ в 10 раз дороже, чем конкуренты в США и Китая, что делает их производство нерентабельным.
В подтверждение слов Варуфакиса 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. По данным властей, количество участников дошло примерно до 2,8 тыс. человек.
19 октября The Financial Times сообщила, что промышленность Евросоюза вынуждена уменьшать объемы своего производства в связи с сокращением поставок российского газа. Представители ряда отраслей (от химической промышленности до заводов, производящих удобрения) предупредили о том, что они рискуют «навсегда потерять» свои международные позиции.
Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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