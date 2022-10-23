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Экс-министр финансов Греции заявил о неизбежности экономического краха ЕС

Экс-министр финансов Греции Варуфакис заявил о предопределенности экономического краха ЕС
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Фото: Global Look Press/XinHua/Marios Lolos
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Экономический крах Европейского союза (ЕС) предопределен. Такое мнение высказал бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис 22 октября.

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«Компании ЕС платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже есть перебои в производстве и совсем скоро мы увидим, что заводы будут искать новые локации в США или в других странах. Евросоюз находится в глубоком кризисе», — сказал он в интервью N-tv.

Варуфакис отметил, что уже в ЕС происходит стремительная индустриализация, а дальше будет только хуже. К тому же проблема ЕС в том, что «союз» как таковой отсутствует.

«Когда дело доходит до беженцев или мигрантов, каждый поступает по-своему. Это же касается и газа. Когда речь заходит о переходе на зеленые технологии, у нас тоже нет согласия», — отметил он.

Греческий политик напомнил, что во времена кризиса подобные проблемы внутреннего раздора проявляются максимально.

В подтверждение слов Варуфакиса 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. По данным властей, количество участников дошло примерно до 2800 человек.

8 октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за низких цен на газ в США. Со словами критики он выступил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он также заявил, что собирается обсудить этот вопрос с американским правительством во время своего визита в США, намеченного на декабрь.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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