Пекин выразил протест в связи с заявлениями стран G7 о Китае

Пекин сделал серьезное представление Токио за грубое вмешательство стран G7 в дела Китая. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.

«Группа семи» не принимает во внимание серьезную обеспокоенность китайской стороны, упорно манипулирует вопросами, касающимися Китая, клевещет и делает нападки на нашу страну, грубо вмешивается в ее внутреннюю политику», — отмечается в публикации.

В связи с этим Пекин выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит G7 в Хиросиме.

Руководство КНР также предостерегло страны «большой семерки» от участия в политике экономического принуждения, которую активно проводят США. В заявлении указывается, что Вашингтон, вводя односторонние санкции, занимается политизацией экономики, превращает ее в оружие и выступает в роли притеснителя.

Ранее в этот день лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий. Лидеры также намерены противодействовать «злонамеренным практикам», таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз (ЕС) поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.