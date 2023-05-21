За семью печалями: чем завершился саммит лидеров G7

Страны «Большой семерки» продолжат оказывать «дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную» помощь Украине, а также усилят давление на страны, поддерживающие Москву. Это следует из итоговых документов и заявлений, сделанных во время завершившегося 21 мая саммита G7 в Хиросиме. Помимо противостояния с Россией и обсуждения поставок F-16 Киеву, на повестке дня встречи лидеров «семерки» оказались действия Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ядерная безопасность в мире . О главных итогах саммита западных государств в Японии, последствиях их решений и реакции России — в материале «Известий».

Итоги семерки

Трехдневный саммит лидеров «Большой семерки» — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — завершился 21 мая в Хиросиме. Всего стороны провели 10 сессий, обсудили не только ситуацию вокруг Украины и ядерное разоружение, но и проблемы мировой экономики и продовольственной безопасности. Помимо стран «семерки» на саммит пригласили лидеров Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Южной Кореи, Украины и других стран.



В 40-страничном итоговом коммюнике G7 преимущественно основной теме работы саммита — украинскому вопросу — в отвели лишь один абзац. Большая семерка официально зафиксировала, что будет продолжать оказывать «дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную» поддержку Украине, и принимать меры для «повышения издержек» не только России, но и тех, кто поддерживает действия Москвы.



Каким именно государствам адресован этот посыл, не уточняется, однако президент Франции Эмманюэль Макрон в кулуарах G7 обмолвился журналистам, что саммит может стать шансом изменить позицию по украинскому вопросу Индии и Бразилии , чьи делегации работали в качестве приглашенных государств, а «также нескольких стран Азии, Африки и Южной Америки».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Тем не менее премьер-министр Индии Нарендра Моди на G7 сказал, что страна поддерживает решение кризиса на Украине путем диалога и дипломатии. В своем коммюнике они также призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте и воздержаться от передачи боевых беспилотников.



МИД РФ заметил: страны «семерки» не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы не позволить им развивать связи с Россией и Китаем. Впрочем, тот факт, что в Хиросиму пригласили дружественные России страны, не вызывает опасений у Кремля.



— В межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами. Но, конечно же, эти отношения никоим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новые ограничения

Страны G7 в итоговом коммюнике договорились ускорить поэтапный отказ от зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, еще 19 мая они выпустили совместное заявление, в котором объявили о намерении продолжать заморозку активов РФ, пока Москва не заплатит за нанесенный Украине ущерб. Страны Группы семи также продолжат ограничивать экспорт в Россию промышленного оборудования и технологий.

Фото: Global Look Press/Marcus Brandt



Помимо расширения «черных списков» физических и юридических лиц, Вашингтон ужесточил контроль для более чем 1,2 тыс. товаров повседневного спроса, для экспорта которых в Россию или Белоруссию потребуется специальная лицензия. Канада вслед за США расширила персональные санкции против губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, главы «Росатома» Алексея Лихачева, министра просвещения Сергея Кравцова и других.



Евросоюз также пообещал включить в готовящийся 11-й пакет ограничения для более чем 90 компаний мира, которые были уличены в доставке санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС и в обход через третьи страны.

Кроме того, о новых санкциях объявила Великобритания. Под них попали пять банков и 86 физических и юрлиц из РФ. Эти меры, по мнению Лондона, «больше изолирует Россию от мировой финансовой системы и подрывает военный потенциал». Лондон также объявил о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения. О намерении ограничить торговлю алмазами из России сообщили и в ЕС.

По словам вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, Россия уже привыкла жить в условиях постоянного введения подобных санкций и справляться с вызовами. При этом введение очередных пакетов рестрикций со стороны ЕС или других стран говорит лишь о том, что предыдущие не решили поставленных задач: «положить Россию на обе лопатки, разорвать ее экономику в клочья и добиться международной изоляции». Ничего подобного в помине не произошло, подчеркнул политик.

Красноярский алюминиевый завод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Помощь Киеву

Отдельная эпопея на саммите развернулась вокруг возможных поставок Киеву истребителей F-16. 20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал в ближайшие месяцы обсудить этот вопрос со своими союзниками. Украинская сторона, впрочем, уже заявила, что Запад принял решение о передаче им истребителей: Киев рассчитывает на несколько десятков F-16, которые они смогут использовать уже осенью.



Однако участие Германии в возможных поставках Украине не обсуждается, подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Впрочем, в Белом доме заявили об уважении любого решения союзников по поставкам истребителей.

Отвечая на вопрос журналиста о рисках эскалации конфликта, Джо Байден сказал: Вашингтон получил от украинского лидера гарантии того, что ВС Украины не станут использовать F-16 для продвижения на территорию РФ. Издание Politico при этом сообщает, что пока ни одна из стран, включая США, не взяла на себя обязательств по отправке F-16 на Украину. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее уже пригрозил Западу «колоссальными рисками», если США передадут Украине самолеты, назвав это «эскалационным сценарием».

— Западники постоянно обуславливают свою военную помощь тем, что она не должна использоваться для нанесения ударов по территории РФ. F-16 — это «дальнобойное оружие». И появление этого оружия у украинцев, разумеется, будет создавать колоссальные риски, что во всевозрастающей степени мишенями украинский военных будут становиться цели, находящиеся на большом расстоянии от украинской территории. И конечно это было бы крайне нежелательным сценарием в развитии ситуации, — сказал «Известиям» Константин Косачев.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 Фото: REUTERS/Jonathan Ernst



Джо Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи в размере $375 млн на «боеприпасы, артиллерию и бронетехнику». Эти деньги также пойдут на обучение украинских военнослужащих.

При этом Киев также сообщил о выделении Японией Украине финансовой помощи на сумму в $7,6 млрд.

Впрочем, Владимира Зелинского интересовали не только истребители и поддержка Запада в конфликте с Москвой. Важной темой для главы Украины по-прежнему остается вступление страны в Североатлантический альянс. При этом по словам Олафа Шольца, пока Украина не соответствует многим критериям для вступления. Владимир Зеленский, в свою очередь, попросил американского лидера о гарантиях безопасности для страны «до ее вступления в НАТО».

В российском дипломатическом ведомстве считает, что участие Владимира Зеленского во встрече G7 окончательно превратило ее «в пропагандистское шоу».

Китайское направление

Лидеры G7 утверждают, что они заинтересованы в конструктивных отношениях с Пекином и не намерены препятствовать его экономическому развитию. Они также подчеркнули, что будут «стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой Китая». При этом представители «Большой семерки» осудили действия Пекина в Южно-Китайском море и призвали КНР оказать давление на Москву для прекращения спецоперации. Пекин, в свою очередь, уже выразил протест. МИД страны отметил, что G7 «продолжает манипулировать вопросами, связанными с КНР, очерняет Китай и совершает нападки на него, грубо вмешивается в его внутреннюю политику».

Фото: Global Look Press/Xu Chang



«Государства G7 должны прекратить подливать масла в огонь и делать из Китая козла отпущения: нужно предпринять реальные действия, чтобы снизить эскалацию», — говорится в заявлении китайской дипмиссии в Токио.



Отношения с КНР у «семерки» разное: США, Канада и Япония находятся в более конфронтационных позициях с Китаем, сказала «Известиям» программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова. При этом страны Европы больше заинтересованы в сотрудничестве с Пекином, но вынуждены исходить из позиции Вашингтона, подчеркнула она.

Отдельно страны G7 подтвердили «исключительную важность» реализации зерновой сделки, но выразили озабоченность действиями РФ в ее контексте. На разрешение гуманитарных кризисов, включая продовольственные, они намерены выделить не менее $21 млрд.

Лидеры G7 выступили за «мир без ядерного оружия»: они заявили о намерении усилить шаги по его разоружению и нераспространению. Примечательно, что место проведения саммита — город Хиросима, переживший ядерную атаку США. Несмотря на посещение участниками саммита мемориала жертвам бомбардировки, американская сторона ни разу не извинилась перед народом Японии.