Уже не так смешно: как меняется имидж Владимира Зеленского на Западе

Владимир Зеленский предлагал нанести ракетный удар по территории России, оккупировать несколько российских сел, а также уничтожить нефтепровод «Дружба», по которому нефть из РФ поставляется в Венгрию. Об этом со ссылкой на новые утечки данных сообщило издание The Washington Post. Информация, содержащаяся в очередной порции слитых секретных документов, наносит еще один удар по выстроенному Зеленским имиджу «жертвы». В последнее время на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте и усталости западного общества таких публикаций становится всё больше. Куда ведет этот тренд, разбирались «Известия».

Новый слив

Как пишет The Washington Post, очередной крупный пакет секретных документов был, как и в прошлые разы, выложен на форуме игровой платформы Discord. В них указывается, что президент Украины вопреки созданному имиджу «демократического лидера маленькой гордой страны» предлагал своим западным союзникам атаковать ракетами большей дальности объекты в глубине России. Кроме того, он высказывал намерения уничтожить трубопровод «Дружба», по которому российская нефть до сих пор поставляется в Венгрию. Но и это не всё. Зеленский, если верить представленной информации, хотел оккупировать несколько населенных пунктов на территории РФ, чтобы таким образом оказать политическое давление на Москву. Примечательно, что о наличии таких планов ранее неоднократно сообщали российские официальные лица.

Спустя четыре дня Сеймур Херш опубликовал новое расследование, в котором сообщил о призывах правительств Венгрии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в адрес Зеленского как можно быстрее завершить конфликт, даже если это будет стоить ему отставки. Причем основной причиной такого поведения не замеченных ранее в симпатиях к России стран (за исключением, разумеется, Венгрии) Херш называет ситуацию с украинскими беженцами. Однако, как сообщает журналист, «согласно данным Центрального разведывательного управления, Зеленский не предпринимает никаких шагов в этом направлении и потому начинает терять поддержку своих соседей».

Сеймур Херш Фото: REUTERS/Fadi Al-Assaad

Расследователь уточняет, что активность группы восточноевропейских стран, в частности, связана и с истощением финансовых ресурсов Киева. «У Украины заканчиваются деньги <…> следующие четыре или около того месяца являются критическими. Восточноевропейцы говорят о сделке, для них вопрос заключается в том, как заставить США прекратить поддерживать Зеленского», — пишет он.

Форма определяет содержание

Вопрос заключается не в достоверности приведенной «инсайдерами» и Хершем информации (хотя экономическая нагрузка на принявшую более 1,5 млн украинцев Польшу не вызывает сомнений), а в том, какой медийный эффект она вызовет.

В последние несколько недель Зеленский неоднократно говорил о том, что ни на какие уступки он идти не собирается. По этой причине был де-факто сорван визит украинского президента в Ватикан . Уже после встречи с Франциском на ток-шоу одного из итальянских телеканалов Зеленский заявил, что, хотя он и уважает понтифика, Киеву «посредники не нужны». В этой связи дипломатическая миссия Ватикана, пусть и согласованная Россией и Украиной, шансов на успех практически не имеет. В большом интервью The Washington Post, вышедшем через два дня после встречи с папой, Зеленский повторил сказанное: «Украина должна победить».

Для того чтобы как-то сбалансировать свою «бескомпромиссность» и не выпасть из информационной повестки, Зеленский предложил-таки обсудить план мирного урегулирования на заседании стран G7 в Хиросиме. Но только украинскую его версию и без участия России . Зато будет активно обсуждаться тема сохранения западной военной помощи. Последний раз о мирных намерениях Киев всерьез заявил в июле прошлого года. Тогда было объявлено о разработке некоего плана, который бы учитывал евроатлантические устремления Украины и возлагал бы на Запад обязательства им содействовать. Для этих целей к работе даже привлекли экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Однако из этой затеи, конечно, ничего не вышло.

Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Хиросимы для участия в саммите лидеров G7 Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS

Между тем сегодня мало кто вспоминает о подписанном в октябре знаменитом указе № 679, в котором констатируется невозможность проведения переговоров между главами Украины и России. Впрочем, как только ситуация на фронте начнет меняться чуть более интенсивно, Киев найдет способ обойти эти ограничения. Кроме того, переговоры могут проходить на более низком уровне, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

— Такая ситуация уже была в 2014 году, после поражения ВСУ под Дебальцево и Иловайском. Тогда украинские политики немедленно заговорили о мире и начали создавать позитивную повестку. Пока Зеленский уверен в поддержке Запада, ожидать от него изменения позиции не приходится. Однако если надо будет преподнести населению необходимость переговоров, PR-специалисты из офиса президента Украины справятся с этой задачей, — полагает эксперт.

Данные «секретных донесений» ярко завершают новый образ главы украинского государства. Владимир Зеленский в этом свете предстает политиком, который очень любит власть и будет за нее бороться.

К слову, рейтинги Зеленского по-прежнему выше, чем были до начала СВО, — около 50%. Безусловно, объективность этих показателей сложно проверить: по разным данным, от 8 до 12 млн человек покинули Украину за последний год, да и социологов в Незалежной неоднократно обвиняли в работе на заказ. Тем не менее команда президента уже дала понять — ни парламентских выборов, ни президентских в ближайшем будущем она проводить не намерена. Первые были намечены на 29 октября этого года, вторые — на 31 марта 2024-го.

Фото: Getty Images/Zuzana Gogova/Stringer

Наконец, представленные общественности планы Зеленского атаковать нефтепровод «Дружба» неожиданно возвращают к жизни откровенно слабую версию о «проукраинской группе», взорвавшей «Северные потоки» в сентябре 2022-го.

Призраки и злодеи

Залогом поддержки Украины со стороны консолидированного Запада является ее успешность. Отсутствие видимых результатов, превращение конфликта в затяжное противостояние в контексте неработающих санкций только подталкивают общественное мнение в сторону еще более негативного отношения и усиливают внутриполитические проблемы. Например, так и не состоявшееся контрнаступление или показательно быстрое уничтожение ЗРК Patriot в Киеве становятся триггерами этого негатива. Следовательно, поступательное снижение уровня поддержки американцами помощи Украине в предвыборный год может стать ключевым фактором уменьшения этой помощи.

Основной целью для этих информационных операций, безусловно, является администрация Джо Байдена. Новые утечки и разоблачения, касающиеся политики Киева и лично Владимира Зеленского, наносят удар по всей внешнеполитической стратегии Белого дома. В этом смысле ситуация напоминает последние годы вьетнамской войны, и даже фигура Сеймура Херша (мировую славу и Пулитцеровскую премию журналист получил после того, как раскрыл подробности бойни в Сонгми) выглядит символично, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

— Опубликованные данные бросают тень на весь «украинский проект» Белого дома. Выходит, что речь идет об очередном случае поддержки еще одного коррумпированного режима, как это было в Индокитае и Афганистане. И имя Херша в этой логике уже как будто неслучайно, — прокомментировал собеседник.

В этой ситуации не желающий идти на переговоры, но, напротив, требующий невозможной победы Зеленский раздражает аудиторию, сам «украинский проект» из тарана превращается в ловушку. А Вашингтон и европейские столицы в глазах общественности выглядят обслуживающими политические амбиции украинского президента в бесконечном конфликте.