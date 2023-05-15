Черный ворон кризиса: Зеленский завершает продажу Украины

Правительство Украины и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) 8 мая подписали соглашение о создании «Фонда развития Украины». Формальной целью предприятия является привлечение инвестиций в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. На деле это означает завершение тотальной распродажи основных активов украинского государства — от чернозема до электросетей. Судя по всему, Киев таким образом предполагает расплатиться по долгам. Однако этого не будет. Некогда богатейшая из советских республик переходит в собственность транснационального капитала. О том, как реализуется классическая схема приватизации государства, рассказывают «Известия».

Черная скала

Компания BlackRock, Inc. является крупнейшим в мире фондом управления активами. Их совокупная стоимость на 1 января 2023 года составила $8,594 трлн, что приблизительно соответствует ВВП (ППС) Германии и Франции вместе взятых. Однако это не единственная особенность компании. BlackRock обладает неизмеримо огромным политическим влиянием по всему миру. Она является не только акционером всех крупных финансовых и фармакологических компаний, военно-промышленных гигантов и медиакорпораций, но и спонсором Всемирного банка, а также управляет всеми программами Федеральной резервной системы США по покупке корпоративных облигаций, то есть непосредственно оперирует одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики ФРС.

Кроме того, BlackRock известна статусом главного «кризисного чистильщика». Например, организация будет заниматься продажей активов ($114 млрд) обанкротившихся в мартовский «банкопад» SVB и Signature Bank.

Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией, как и с идущей второй по размерам активов The Vanguard Group (они, к слову, являются основными держателями акций друг друга), связывают фамилии богатейших семей мира — Рокфеллер, Ротшильд, Дюпон, Меллон, а также занятых в управлении финансами Ватикана — Драги и Тарлони.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Бывшие высокопоставленные сотрудники BlackRock зачастую переходят на работу в Белый дом. В администрации Джо Байдена сейчас таких трое : заместитель министра финансов Уолли Адейемо, старший советник минфина по экономическим вопросам, связанным с Россией и Украиной, Эрик ван Ностранд и Майк Пайл, главный экономический советник вице-президента Камалы Харрис. До февраля 2023-го директором Национального экономического совета являлся Брайан Диз. Глава «мозгового центра» BlackRock Томас Донилон долгое время работал советником по национальной безопасности Барака Обамы, а его брат Майк был главным стратегом президентской кампании Джо Байдена, после чего был назначен старшим советником в его администрации.

Среди топ-менеджеров BlackRock несколько отставных офицеров ЦРУ, а сама компания финансирует основанный Центральным разведывательным управлением венчурный фонд In-Q-Tel.

Украинский проект

Сотрудничество правительства Зеленского с BlackRock (по крайней мере, публично) началось в сентябре 2022-го, когда The New York Times сообщила о переговорах украинского президента с главой компании Ларри Финком относительно создания некоего «Фонда реконструкции». В декабре стороны провели совместную видеоконференцию, на которой общественности было сообщено о заключении сделки о координации «инвестиционных усилий». Наконец, в мае договоренности были оформлены институционально.

По условиям сделки BlackRock будет заниматься управлением украинскими активами, включая средства из объема «международной помощи». Таким образом, украинские стратегические предприятия, включая те, что были «национализированы», уходят под транснациональный контроль. В рамках этой схемы будет осуществляться и управление украинским госдолгом, который, по данным минфина страны, к концу марта составил $119,9 млрд (внешний — $78,51 млрд, внутренний — $41,4 млрд), или 78% от ВВП (на конец 2022 года). Разумеется, услуги BlackRock будут оплачиваться из средств, направляемых Западом в качестве помощи, — иных у Киева практически не осталось.

Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hammerschmidt

Вполне возможно, США готовятся к дефолту Украины , отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, в этом случае привлечение BlackRock выглядит логичным.

— В случае банкротства Украины встает вопрос об обслуживании долга и управлении оставшимися активами, и тогда функции BlackRock выходят на первый план, — говорит эксперт. — На сегодняшний день рычаг долговой зависимости является, вероятно, более эффективным методом внешнего управления, чем какой-либо другой. Эта практика была заложена даже в план Маршалла в отношении долговых обязательств Германии.

Как пишут на Украине, в реализации сделки задействованы чиновники, которых неоднократно обвиняли в коррупции. Это, например, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, бывшая глава минфина страны Наталья Яресько (гражданка США) и, конечно же, проводник интересов Джорджа Сороса на Украине Виктор Пинчук, миллиардер, благополучно избежавший «деолигархизации».

В этом контексте особенно свежо выглядят данные Forbes, в соответствии с которыми сам Владимир Зеленский за 2022 год сумел более чем удвоить свое состояние — с $650 млн до $1,5 млрд.

Классический случай

Впрочем, майское соглашение во многом закрепило уже существующий порядок вещей. Процесс продажи стратегических активов транснациональному бизнесу был запущен еще при Петре Порошенко, при Зеленском он просто получил дополнительный импульс и публичность. Опосредованно или напрямую в перечень украинских активов BlackRock входят бумаги следующих компаний: «Метинвест», ДТЭК (энергетика), МХП (сельское хозяйство), «Нафтогаз», «Украинские железные дороги», «Укравтодор» и «Укрэнерго». Кроме того, по данным LandMatrix, на май прошлого года 17 млн га украинских сельскохозяйственных земель из 40 обозначенных в земельном банке находились в собственности трех компаний: Cargill, Dupont и Monsanto.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Такие ситуации уже происходили неоднократно в истории, напоминает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

— Очевидно, что кредиты никто не вернет, но западные партнеры могут забрать их активами или землей. Так уже было: в 2010-м немецкие политики призывали руководство Греции начать продажу госсобственности, в частности необитаемых островов, для покрытия долгов страны. Но тех, кто находится у власти в Киеве, это, очевидно, не волнует.

Как весьма лаконично высказался лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Торцкай, говоря о роли BlackRock в украинском кризисе: «Украина уже продана, и война всё уничтожит».