Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью

Группа американских конгрессменов требует проверить, куда поступают многомиллиардные пакеты помощи Киеву, а комитет по надзору намерен сфокусироваться на родственниках Джо Байдена. По данным СМИ, в крупной финансовой махинации участвуют президент Владимир Зеленский и его команда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подобралось близко к окружению президента, но не торопится с расследованием. Подробности — в материале «Известий».

«Как албанская мафия в 1999-м»

« Значительная часть средств утекает за границу на приобретение недвижимости. Наши источники утверждают, что многие украинские чиновники купили дома в других странах », — рассказывал в эфире Fox News обозреватель Тодд Вуд. По оценкам специалистов, на которые он опирался, лишь треть оказываемой гуманитарной и военной помощи достигает цели.

Телеканал, симпатизирующий республиканцам, уже не раз акцентировал внимание на этой проблеме. Администрацию Джо Байдена — демократа — критикуют за неспособность или даже нежелание провести аудит многомиллиардных поставок. Республиканцы обещают начать собственное расследование, как только возьмут под контроль палату представителей в январе 2023-го. До этого момента обе палаты продолжат контролировать демократы.

Невосполнимые траты Президент США Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины в Овальном кабинете Белого дома 9 мая 2022 года Фото: Global Look Press/CNP/Yuri Gripas

С начала года конгресс США одобрил уже три пакета военной, гуманитарной и экономической помощи Киеву. Как указывает DefenceNews, общая сумма выделенных средств превышает $60 млрд. В ноябре Белый дом запросил у законодателей дополнительные $37 млрд, большая часть из которых пойдет на военную помощь.

Вероятный кандидат на место спикера палаты представителей Кевин Маккарти предупредил, что Киеву в ближайшем будущем не стоит ждать «карт-бланша». Республиканец Джеймс Комер, который метит на пост главы комитета по надзору, пообещал, что сфокусируется в расследовании растрат на президенте Байдене и его сыне Хантере — никто не забыл его связей с Украиной.

Некоторые демократы в конгрессе разделяют стремление республиканцев усилить надзор . Законодатели согласны с тем, что нынешний мониторинг, по сути, бесполезен, поскольку администрация Байдена проинспектировала лишь 10% из 22 тыс. единиц оружия, которые США предоставили Украине в период с февраля по 1 ноября.

Невосполнимые траты Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Shanae Garrett

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пообещала «привлечь правительство к ответственности». Ее коллега демократ Джейсон Кроу согласился: «Налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, что инвестиции идут туда, куда они предназначены». «Учитывая объемы товаров, которые мы продвигаем, мы обязаны обеспечить надзор», — заявлял другой конгрессмен республиканец Майк Уолтц. Он напомнил, что такая практика используется повсюду от Индии до Израиля и в странах, «которые по индексу коррупции и прозрачности намного выше», чем Украина.

Бесконтрольность поставок беспокоит и Пентагон. Исполняющий обязанности генерального инспектора Шон О'Доннелл заявил, что Киев ведет учет западного оружия лишь «на бумаге», поэтому вряд ли может определить, где вооружения окажутся впоследствии. Поскольку вероятность мошенничества возрастает, Пентагон намерен проверить действия украинских властей.

Наконец, неудобные вопросы задают союзники США в Европе. Депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти поинтересовался у собственного правительства, в какой мере европейские службы контролируют поставки на Украину. «На самом деле хищение этого оружия, которое перепродается на черном рынке многочисленными бандами и мафиозными сетями, присутствующими в этой географической зоне, — это огромный повод для тревоги», — подчеркнул депутат, напомнив, что такое уже происходило в случае с «албанской мафией в 1999 году».

Табу на обсуждение

На этом фоне Вашингтон демонстрирует, что намерен обеспечить строгий контроль. Хотя до сих пор администрация Байдена сопротивлялась давлению с целью отправить инспекторов или другой военный персонал вглубь Украины.

В Госдепе соглашаются, что различные преступные субъекты могут попытаться получить оружие во время или после конфликта — «в результате кражи или незаконной продажи». Ведомство представило план по противодействию незаконной утечке некоторых современных видов обычного оружия в Восточной Европе.

Невосполнимые траты Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Brandon Julson

Однако эти усилия совпали с промежуточными выборами в конгресс. Закончилась кампания — закончилась и заинтересованность в проверках. На самом деле к началу ноября американские наблюдатели провели только две личные инспекции, сообщило издание The Washington Post. Американцы проверили поставку зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и противотанковых ракет «Джавелин».

В США на официальном уровне фактически существует табу на любую критику нынешнего украинского режима, отмечает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Даже если точно будут знать, что две трети поставок разворовывают, они не вынесут это на публичное обсуждение. Потому что избиратели, естественно, начнут задавать вопросы: а зачем тогда столько денег потратили?

Другое дело СМИ, тем более симпатизирующие соперникам Байдена.

— Предвыборная президентская кампания в США фактически стартовала. И понятно, кого будет поддерживать телеканал Fox News, какие ключевые темы он возьмет для освещения. Конечно, они будут во многом связаны с ситуацией на Украине — здесь главу Белого дома можно вдоволь покритиковать, — обращает внимание Денисов.

Невосполнимые траты Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy

Нынешняя конъюнктура подразумевает, что ряд западных стран будет и дальше закрывать глаза на проявления коррупции на Украине, но это совершенно не означает, что ее там нет, подчеркивает собеседник «Известий». Некоторые эпизоды всплывают наружу, но истинные масштабы даже сложно представить.

Воровали кораблями и вагонами

Летом, когда Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» с Украины, в Киеве начали признавать случаи продажи гуманитарной помощи и военной продукции. Возбудили десятки уголовных дел. Глава минобороны Алексей Резников рассказывал, что некоторые союзники Украины прислали в страну своих военных представителей, которые наблюдают за потоком предоставленного оружия. В Верховной раде создали комиссию по наблюдению за поступающей в страну материально-технической помощью.

Но главный инструмент контроля Запада был создан еще шесть лет назад — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Вскоре была сформирована специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а в 2019-м к ним добавили Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Первая структура должна была разыскивать преступников, вторая — открывать уголовные дела, а третья — выносить приговоры. По сути, это система внешнего контроля, работающая на деньги украинских налогоплательщиков.

Осенью на фоне скандалов с разворовыванием гумпомощи НАБУ совместно с СБУ провело в Запорожье многочисленные обыски. Масштабы освоения гуманитарных грузов поразили даже правоохранителей: воровали «кораблями и вагонами». В круг подозреваемых попал и глава обладминистрации.

Невосполнимые траты Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez

Позже бюро взялось за высокопоставленных чиновников, включая людей из близкого окружения президента Зеленского. Агент НАБУ Евгений Шевченко сообщал об обысках у заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого и заместителя министра экономики Александра Грибана, нагрянули и к Елене Симоненко — советнице заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко. Как писало украинское издание «Страна», проводимое с размахом расследование держало под прицелом всю президентскую вертикаль, что может быть попыткой давления Запада на проворовавшуюся власть.

Офис президента тогда попытался протолкнуть законопроект о пересмотре требований к назначению и увольнению руководителей бюро и специализированной прокуратуры, который бы серьезно ослабил структуры. Сейчас директора НАБУ можно назначить при одобрении как минимум двух иностранных экспертов. На Банковой предпочли бы иметь больше влияния на такие должности. Впрочем, после бури возмущения со стороны западных посольств и организаций законопроект убрали в долгий ящик.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Известиями» указывает, что НАБУ создавали для того, чтобы собирать компромат на украинских чиновников, контролировать прежде всего их политические действия. А борьба с коррупцией была лишь побочной деятельностью.

— Высший антикоррупционный суд занимается только серьезными должностными лицами, но за пять лет — ни одного приговора. А сами антикоррупционные системы страдают от того, с чем борются. Вспомните директора НАБУ Артема Сытника, —приводит пример Олейник. — В 2019-м он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные нарушения, — его отдых в охотничьем хозяйстве оплатили другие люди, некие бизнесмены.

Невосполнимые траты Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины Фото: соцсети

Всё же бюро — реальный механизм контроля, он существеннее, чем иностранные посольства, подчеркивает собеседник «Известий». Агент НАБУ Шевченко прямо указывал, что с разворовыванием гуманитарки связано ближайшее окружение Зеленского. Но, по словам бывшего депутата рады, воровством на Украине занимаются не только местные элиты или бандиты, но и иностранные структуры — поэтому настоящая борьба с коррупцией затронет интересы слишком многих высокопоставленных персон.

— Запад понимает, что Украина сегодня как Афганистан — можно вложить сколько угодно и никакого спроса. И даже если республиканцы захотят, они не смогут проверить, что происходило на украинской земле, — уверен Олейник. — Да и лишних свидетелей со временем уберут — не первый такой случай в истории, опыт уже есть.