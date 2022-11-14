Шах, да не мат: почему республиканцы проиграли борьбу за сенат

Республиканская партия вопреки ожиданиям потеряла шанс заполучить большинство в сенате, после того как в Неваде одержали верх демократы . До сих пор нет результатов выборов в палату представителей , но уже ясно, что «красная волна», на которую надеялись республиканцы, не смогла накрыть США. Однако, как предположили опрошенные «Известиями» американские и российские эксперты, республиканцы всё же добьются перевеса в свою пользу, но небольшого — в 1–3 места. Впрочем, контроль над нижней палатой конгресса позволит «красным» управлять бюджетом, запустить процедуру импичмента Джо Байдена, также это станет подспорьем во время президентской гонки 2024 года.

Уравнять шансы

С момента закрытия избирательных участков 8 ноября США следили за подсчетом голосов в сенате, поскольку даже одно кресло могло решить судьбу конгресса. Спустя большую часть прошедшей недели неопределенными оставались результаты в трех штатах — Джорджии, Неваде и Аризоне .

Как подчеркнул «Известиям» экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс, именно эти регионы США определяли исход промежуточных выборов. Если демократы набирают хотя бы 50 мест, то по факту они сохраняют за собой верхнюю палату конгресса : перевес в их пользу обеспечивает вице-президент Камала Харрис и по совместительству председатель сената, которая может голосовать, если мнение в верхней палате делится пополам, напомнил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Шах, да не мат Подсчет голосов в Финиксе, Аризона Фото: REUTERS/Brian Snyder

Долгое время ситуация оставалась в подвешенном состоянии, поскольку Джорджия ушла на второй тур : согласно законодательству штата, если никто из кандидатов не набирает 50%, проводятся новые выборы. Сейчас очередная сенаторская гонка между либералом Рафаэлем Уорноком и консерватором Гершелем Уокером запланирована на 6 декабря.

Однако неопределенность развеялась после подведения итогов в Неваде, которая с 8 ноября склонялась в пользу республиканцев . По данным Fox News, после обработки 98% бюллетеней большинство сумела заработать кандидат от либералов Кэтрин Кортес-Масто, опередив своего оппонента-консерватора Адама Лаксальта всего на 6 тыс. голосов. В Аризоне также победили демократы, лишив Республиканскую партию возможности прибрать к рукам сенат.

— Результаты выборов стали неожиданными для обеих сторон. Республиканцы были уверены в том, что будут доминировать на выборах и с большим отрывом получат контроль как над палатой представителей, так и над сенатом , — отметил в беседе с «Известиями» Саид Хан. — Демократы очень рады, что ожидаемо «красной волны» так и не случилось.

Шах, да не мат Сенатор Кэтрин Кортес-Масто после победы на выборах 13 ноября Фото: REUTERS/Ronda Churchill

По словам эксперта, если бы консерваторы получили контроль над всем конгрессом, двумя основными приоритетами стали бы проведение расследования в отношении действующей администрации и сына президента Джо Байдена Хантера, а также попытки заблокировать ключевые инициативы, предлагаемые Белым домом.

При этом на тот исход, который наблюдается сейчас, в Соединенных Штатах действительно мало кто ставил. Согласно опросам, проведенным в преддверии выборов, большинство прогнозировало победу именно республиканцев в обеих палатах.

Та самая «красная волна», о которой много рассуждали в преддверии промежуточных выборов, не смогла материализоваться в сенате из-за последних экономических решений , уверен директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

Шах, да не мат Сторонники сенатора США Теда Круза в перчатках «Красная волна» на предвыборном митинге в Виктории Фото: REUTERS/Mike Segar

— В основном об этой «красной волне» говорили сами республиканцы, а все вопросы сводились к экономике. Однако экономическую ситуацию администрация Байдена сумела подправить за сентябрь – октябрь: они приняли экстренные меры, влили в экономику $400 млрд, она стала расти, подняли ставку рефинансирования, сбили инфляцию и распечатали стратегические запасы нефти, снизив цены на горючее , — объяснил он «Известиям». — Но это кратковременные меры , которые фундаментально проблемы не решают, а может, даже усугубляют, поэтому и говорят о возможной рецессии уже зимой или весной. Но это уже будет после выборов, а на время этого хватило.

Борьба за палату представителей

После фактического проигрыша в сенате всё внимание приковано к подсчету голосов в палате представителей. На данный момент итоги подведены практически во всех округах: согласно информации CNN, 212 кресел уже у консерваторов, в то время как у либералов 204 позиции . Напомним, что для контроля над этой частью конгресса той или иной партии необходимо заполучить 218 мест из 435.

— Если голоса будут подсчитаны честно, то республиканцы получат незначительное большинство в палате представителей — от одного до трех мест . Если республиканцы будут держаться вместе, они смогут остановить волну дискриминации в отношении белого населения США, а также преследование бывшего американского лидера Дональда Трампа, — предположил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Шах да не мат Протестующий в Аризоне с плакатом, призывающим к честному подсчету голосов Фото: REUTERS/Jim Urquhart

К слову, комитет «6 января», расследующий штурм Капитолия в начале 2021 года, в октябре направил экс-президенту повестку для дачи показаний под присягой 14 ноября. Однако бывший американский лидер в прошедшие выходные оспорил этот документ.

Пока картина выглядит так, что Республиканская партия в ближайшее время сможет заполучить по крайней мере еще девять кресел в нижней палате конгресса , обеспечив большинство хотя бы в этой части американского парламента. Но несмотря на то что консерваторы, скорее всего, победят лишь в одной палате, у них всё еще есть простор для действий. К примеру, они могут инициировать расследования в отношении действующей администрации.

— Буквально за несколько дней до выборов республиканцы в палате представителей выпустили доклад на 1000 страниц, где перечисляются нарушения закона, которые совершила администрация Байдена. Теперь, по Конституции, имея большинство, различные комитеты конгресса, прежде всего юридические, но не только, могут создать комиссии и начать привлекать тех, кто совершал эти нарушения, — напомнил в беседе с «Известиями» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Шах да не мат Протестующие в Бостоне поддерживают призыв к импичменту президенту Байдену Фото: Global Look Press/AFLO/Keiko Hiromi

Также консерваторы смогут запустить процедуру импичмента Джо Байдена, так как для этого необходимо простое большинство в нижней палате конгресса. Однако дальше палаты представителей эта инициатива пройти не сможет в любом случае , поскольку для отстранения президента необходимо 2/3 голосов в сенате. Впрочем, контроль над палатой представителей дает республиканцам преимущество в вопросе управления финансами , поскольку этот аспект находится в ведении именно этой части конгресса, указал Юрий Рогулев.

— Финансовые вопросы, включая бюджет, начинают обсуждаться и готовиться именно в палате представителей. Так что я не исключаю, что начнутся бюджетные войны. За финансовым планом будут пристально следить, а это значит, что все расходы, доходы, налоги и вопросы с зарубежной помощью будут в первую очередь проходить через палату представителей , — рассказал он.

Помимо этого результаты промежуточных выборов в конгресс отразятся и на президентской кампании 2024 года. Если палата представителей, как ожидается, будет под контролем республиканцев, это станет хорошим подспорьем для партии, ведь спикером станет республиканец, а это третье лицо в государстве.

На данный момент еще никто из американских политиков официально не объявил о вступлении в борьбу за президентское кресло в 2024-м, однако такое заявление Дональд Трамп может сделать уже 15 ноября. Джо Байден, в свою очередь, подчеркнул, что примет окончательное решение в начале следующего года.