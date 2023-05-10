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В Ватикане заявили о конфиденциальных новостях по урегулированию на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в среду, 10 мая, сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой ранее заявил Папа римский Франциск.

По его словам, есть разработки, но они носят конфиденциальный характер.

«Я действительно верю, что дело пойдет вперед», — отметил Паролин в кулуарах мероприятия в Папском Латеранском университете, чьи слова приводит агентство ASNA.

В материале напоминается, что в конце апреля папа Франциск объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

При этом и в Киеве и в Москве тогда заявили, что ничего не знают об этой инициативе. Однако в среду госсекретаря Ватикана отметил, что «это не были опровержения».

«Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где с обеих сторон выяснялось, что произошло недопонимание», — уточнил Паролин.

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28 апреля папа римский вернулся в Ватикан после трехдневной официальной поездки в Будапешт. По словам священнослужителя, он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с представителем Русской православной церкви (РПЦ) митрополитом Иларионом. В числе прочего стороны обсудили происходящее на Украине.

Ранее, 16 апреля, поздравляя православных верующих с пасхой папа римский пожелал народам России и Украины мира и призвал молиться за всех, кто погиб в ходе конфликта.

До этого, в марте, понтифик заявлял, что готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Кроме того, во время беседы он добавил, что президент России Владимир Путин, который трижды посещал его в качестве главы государства, является культурным человеком.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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